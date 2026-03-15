Orașele Gaza și Khan Younis au fost acoperite de „un nor portocaliu de praf”, potrivit imaginilor video, forțând locuitorii să încerce să-și securizeze corturile în fața rafalelor violente.

În urma războiului dintre Israel și Hamas, aproximativ 80% din infrastructura din zonă este distrusă, iar majoritatea populației supraviețuiește în tabere supraaglomerate. Condițiile meteo extreme, de la ger la furtuni de nisip, cresc riscul de prăbușire a clădirilor avariate în care mulți palestinieni încă își caută refugiul.

Conflictul dintre Israel și Hamas se află într-o fază de tranziție fragilă și extrem de tensionată. După luptele grele din primii doi ani, situația este marcată de un armistițiu adesea încălcat. Israelul menține o prezență de securitate semnificativă, în special în zonele strategice, pentru a monitoriza mișcările și a preveni reînarmarea grupărilor militante. Locuitorii trăiesc însă în condiții deplorabile.

Conform unor estimări, două treimi dintre palestinienii din Gaza trăiesc în 1.000 de tabere de refugiați răspândite în toată enclava. Condițiile meteorologice severe, inclusiv iernile extrem de reci și inundațiile, au agravat pericolele cu care se confruntă locuitorii strămutați din Gaza. Aceste condiții au forțat multe familii să se adăpostească în clădiri cu structuri nesigure, expuse riscului de „prăbușire bruscă”, potrivit Comitetului Internațional al Crucii Roșii.