Furtuna a lovit, joi, regiunea Primorie din Siberia de Est. În orașul-port Vladivostok, vântul puternic a dărâmat copaci înghețați și cablurile electrice încărcate cu gheață.

Autoritățile ruse au declarat stare de urgență în întreaga regiune, iar armata a intervenit pentru a limita proporțiile dezastrului.

Cel puțin 150.000 de case au rămas fără electricitate.



The day before yesterday it was warm and raining, and then winter broke in. As a result, you can see my Vladivostok in ice glaze. We have everything blocked. Publicată de Tatiana Tanya pe Joi, 19 noiembrie 2020

„În legătură cu furnizarea energiei electrice, situația rămâne foarte dificilă”, a declarat Elena Parkhamenko, șeful adjunct al guvernului regiunii.

Aceasta a precizat că alimentarea cu energie electrică nu poate fi restabilită în unele case timp de câteva zile.

La rândul său, șeful serviciului meteorologic regional, Boris Kubay, a declarat că situația s-a înrăutățit din cauza vântului puternic, care a „spart totul”.

El a mai spus că o ciocnire între două furtuni, una care transporta aer cald și alta care transporta frig, a provocat, joi, ploi înghețate.

Potrivit acestuia, cablurile electrice și copacii au fost încărcați în gheață cu o grosime de până la 1,2 cm, ceea ce nu s-a văzut în 30 de ani.

?Freezing rain in Vladivostok, photos via Vkontakte. pic.twitter.com/pm4I5QWHuD — Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) November 19, 2020

Presa locală a anunțat că unele spitale din Vladivostok, inclusiv unul care tratează pacienți infectați cu COVID-19, au fost nevoite să utilizeze generatoare de rezervă pentru electricitate.

❄️Unseasonal severe ice storm has caused havoc in parts of #Russia. Here’s the southeastern city of Vladivostok? pic.twitter.com/6bLZv6o5Qa — BBC Weather (@bbcweather) November 20, 2020

De asemenea, din cauza condițiilor meteo, s-au înregistrat întârzieri mari în transportul public de persoane și în cel aerian.

