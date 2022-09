Fiona a fost retrogradată vineri de la un uragan la o furtună tropicală. Astfel de evenimente meteorologice sunt rare în Canada, iar poliția a spus că furtuna nu a fost asemănătoare „cu nimic din ce am văzut vreodată”.

Armata a fost trimisă în Nova Scoția pentru a ajuta la operațiunea de curățare a zonelor lovite de furtună.

Părți din cinci provincii canadiene au fost lovite de ploi torențiale și vânturi de până la 160 km/h, cu inundații pe scară largă. Sute de mii de oameni au rămas fără energie electrică.

Unbelievable video of storm surge from Superstorm #Fiona in Newfoundland, Canada.



Shows you the extreme power and danger of storm surge at the coast. pic.twitter.com/uyvwAXaTKA — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 24, 2022

Primul ministru Hustin Trudeau a declarat că armata va fi desfășurată în Nova Scoția, adăugând: „Dacă guvernul federal poate face ceva pentru a ajuta, noi vom fi acolo”. El a spus că nu va mai călători în Japonia pentru a participa la înmormântarea fostului prim-ministru Shinzo Abe, pentru a se ocupa de urmările furtunii.

Au fost emise avertismente de furtună tropicală pentru provinciile atlantice Nova Scotia, Insula Prințului Eduard, Newfoundland și New Brunswick, precum și în anumite părți din Quebec.

Recomandări Confesiunea Ioanei Aron. O femeie povestește care sunt mecanismele prin care violul rămâne nepedepsit. „12 ani mi-am zis că nu mi s-a întâmplat”

Video shows waves crashing into the coast and cars pushing through flooded streets of Channel-Port Aux Basques as powerful storm Fiona slams into eastern Canada.



People were evacuated to a higher ground as winds knocked down power lines pic.twitter.com/wUdu0BD0SY — TRT World (@trtworld) September 24, 2022

În Port aux Basques, cu o populație de 4.067 de locuitori, în extremitatea de sud-vest a Newfoundland-ului, inundațiile au luat câteva case și clădiri de birouri și le-au dus în mare, a declarat jurnalistul local Rene Roy, pentru CBC. Zona se află în stare de urgență. „Acesta este cel mai terifiant lucru pe care l-am văzut vreodată în viața mea”, a spus Roy.

El a adăugat că multe case au ajuns „un morman de moloz în ocean, chiar acum”, adăugând: „există un bloc de apartamente care a dispărut literalmente. Sunt străzi întregi care au dispărut”. Autoritățile au confirmat ulterior că cel puțin 20 de case au fost pierdute.

Storm Fiona washes house away in Eastern Canada pic.twitter.com/g74h4emf1l — PressTV Extra (@PresstvExtra) September 24, 2022

Poliția Regală Canadiană Montată a declarat că o femeie a fost salvată după ce a fost „aruncată în apă, în timp ce casa ei s-a prăbușit” în zonă. Un alt raport despre o femeie scoasă din subsol a fost oferit de polițiști, dar condițiile au rămas prea periculoase pentru a efectua o percheziție și a vedea dacă acolo mai sunt oameni.

Recomandări Cum ajunge un parc să nu mai aparțină cetățenilor. Cazul Grozăvești, împărțit între SRI și investitori imobiliari apropiați unui fost primar PDL

Companiile electrice au avertizat că ar putea dura câteva zile pentru a restabili alimentarea cu electricitatea, deoarece viteza vântului rămâne prea mare pentru a începe lucrările la liniile electrice căzute.

Uraganele severe sunt rare în Canada, deoarece furtunile își pierd în mod normal energia odată ce ajung în apele mai reci din nord și devin, în schimb, furtuni sub-tropicale.

Nova Scoția a fost lovită ultima dată de un ciclon tropical în 2003, uraganul Juan, o furtună de categoria a doua care a ucis două persoane și a afectat puternic structurile și vegetația.

Fiona făcuse deja ravagii în Puerto Rico și Republica Dominicană la începutul acestei săptămâni, mulți dintrelocuitorii de acolo fiind încă fără curent sau apă curentă.

Florida se confruntă, de asemenea, cu o amenințare de uragan, deoarece furtuna tropicală Ian s-a întărit în timp ce s-a deplasat peste Caraibe, sâmbătă. S-ar putea apropia de Florida la începutul săptămânii viitoare, ca un uragan major.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Noi imagini cu bătaia dintre Anamaria Prodan și Reghecampf » De la ce a plecat totul

Playtech.ro PROBLEME în cuplul regal! Decizia şoc luată de Regele Charles. Camillei nu i-a picat deloc bine

Viva.ro Acum totul e clar! Ce s-a întâmplat cu Patrick Mouratoglou și soția, după divorțul Simonei Halep

Observatornews.ro Momentul accidentului din Cluj, în care Bogdan şi-a pierdut viaţa, surprins de camere. BMW-ul în care se afla tânărul s-a despicat pur şi simplu în două

Știrileprotv.ro Gafa uriașă a unor polițiști: Autospecială uitată pe calea ferată, lovită din plin de tren. O femeie arestată a fost rănită

FANATIK.RO Zodiac chinezesc pentru săptămâna 26 septembrie – 2 octombrie 2022. Bivolii sunt dezamăgiți de prieteni

Orangesport.ro Video complet! Ce se întâmplă cu câteva secunde înainte de bătaia dintre Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf. Abia apoi totul a escaladat în violenţă: "Ai filmat?"

HOROSCOP Horoscop 25 septembrie 2022. Berbecii au la dispoziție o zi care aduce un dinamism special, care îi invită la modificarea condițiilor de trai