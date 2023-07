Doi bărbați, un pieton de 50 de ani și un șofer de 48 de ani, au murit la Zagreb după ce un copac s-a prăbușit. Un alt bărbat de 40 de ani și-a pierdut viața în localitatea Cernik din zona Brod-Posavina, fiind, de asemenea, surprins în mașină de căderea unui copac.

Mai multe zone din Croația au fost afectate de furtună, dar cele mai multe victime și pagube s-au înregistrat în capitala Zagreb.

Direcția de Protecție Civilă (RCZ) a anunțat că există „câteva zeci de persoane” rănite la Zagreb, iar spitalele au raportat aproximativ 60 de răniți, notează index.hr.

Publicația croată Jutarnji relatează că unii locuitori din Zagreb, persoane de peste 70 de ani, spun că nu au mai văzut o furtună atât de violentă în capitală.

#BREAKING #Croatia #Slovenia More footage of the heavy storm in Croatia and Slovenia today. pic.twitter.com/RwoFs9YFKs

„Aproape că nu există nicio stradă sau parc din Zagreb care să nu fi suferit consecințele vântului devastator care a început în jurul orei 16.30 (17.30, ora României – n.r.) și a distrus metropola în jumătate de oră”, scrie publicația citată.

Serbia Croatia In addition to Belgrade, due to a strong storm, a crane also fell in the Croatian capital, Zagreb.#STORM #Croatia pic.twitter.com/YB7YU5aJWG