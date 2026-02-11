Epava unui velier legendar?

Vremea rea a aruncat pe plaje grinzi masive din stejar, care au stat scufundate în mare timp de secole. Această descoperire a trezit imediat interesul arheologilor, deoarece aceste elemente ar putea face parte din epava unui velier legendar, care s-a scufundat în urmă cu aproape patru secole.”

Fragmentele descoperite aparțineau, cel mai probabil, navei „The Fame”, originară din Olanda. Aceasta era o ambarcațiune impresionantă: avea o lungime de aproximativ 40 de metri, o lățime de 10 metri și o înălțime de până la 15 metri.

La bordul său se puteau afla peste 40 de tunuri, necesare pentru apărarea împotriva piraților. Se știe că nava ajungea până în Caraibe, de unde transporta sare. Totuși, istoria sa s-a încheiat mult mai aproape de Europa – pe bancurile de nisip înșelătoare ale Canalului Mânecii, în comitatul Dorset, în anul 1631. În timpul unei staționări, ancora nu a putut susține greutatea navei.

Deși nava masivă a fost distrusă după ce a eșuat pe bancul de nisip, întregul echipaj a părăsit puntea în siguranță. Totuși, epava a devenit rapid o țintă pentru locuitorii din zonă, care au început să o jefuiască. Se știe, de asemenea, că o parte considerabilă din încărcătură a fost sustrasă.

„Este cu adevărat palpitant”

În zona Studland, unde au fost aduse la țărm părți ale navei, au sosit rapid arheologi submarini de la Universitatea din Bournemouth. Cercetătorii au făcut aproape imediat legătura între grinzile găsite și epava din secolul al XVII-lea a navei „The Fame”.

„Este cu adevărat palpitant faptul că am reușit să găsim acest fragment din nava istorică. În timpul excavărilor noastre de la epava din canalul Swash, în 2013, lipseau părți din structură și credem că acest fragment de cocă tocmai a fost descoperit în Studland — a declarat Tom Cousins de la Universitatea din Bournemouth.

Cea mai mare parte a navei fusese deja descoperită în anii ’90 în canalul Swash, o rută maritimă esențială care duce spre portul Poole.

Fragmentele de navă aduse de valuri au o lungime de aproximativ 6 metri și o lățime de 2 metri. Structura este compusă din cel puțin 15 coaste unite prin cuie de lemn de cele 5 scânduri exterioare ale cocăi.

Deși coastele sunt vizibil erodate, scândurile exterioare ale cocăi s-au păstrat într-o stare surprinzător de bună. Conform cercetătorilor, această parte a epavei trebuie să fi fost îngropată în nisip încă din anii ’30 ai secolului al XVII-lea și a fost expusă doar periodic de către mare. Acest lucru explică absența scândurilor interioare și degradarea acestora.

Sunt necesare analize dendrocronologice

Confirmarea definitivă dacă elementele descoperite provin într-adevăr de pe nava „The Fame” va fi adusă de analizele dendrocronologice. Această expertiză va permite determinarea perioadei și a locului în care au crescut arborii folosiți la construcția navei, precum și dacă originea acestora coincide cu mostrele prelevate anterior din epava aflată în canalul Swash.

Fragmente mari ale navei „The Fame” se află astăzi la Muzeul din Poole. În 2013, după aproape zece ani de cercetări, arheologii au recuperat din canalul Swash, printre altele, cârma, alte elemente de structură și 6 tunuri.

Analizele au demonstrat că lemnul utilizat pentru construcția navei a fost tăiat în Olanda sau Germania în jurul anului 1628, ceea ce a confirmat presupunerile anterioare ale cercetătorilor. O atenție deosebită o atrage cârma monumentală – aceasta are o înălțime de aproape 8,5 metri, iar partea sa superioară este decorată cu un cap de bărbat sculptat. Este posibil ca aceasta să reprezinte un soldat olandez.

