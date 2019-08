De Mihai Niculescu,

Horia Constantinescu a fost numit joi șeful ANPC, la propunerea premierului Viorica Dăncilă, arată G4Media.

În calitate de șef al OPC Constanța, Horia Constantinescu a închis restaurante celebre din oraș și stațiunea Mamaia, a sancționat Mc Donalds și a amendat Primăria Constanța pentru starea în care se aflau locurile de joacă din oraș.

Horia Constantinescu a declarat că își va exercita noua funcție cu aceeași fermitate și că va ”multiplica modelul Constanței de 42 de ori”:

”Încerc să facem din această autoritate ceea ce ar trebui să fie, așa cum am făcut și la Constanța. Deseori, în cadrul acțiunilor de control fermitatea a fost confundată cu agresivitatea. Agresivitatea e o formă de frustrare și în ce mă privește nu e cazul. Eu am acționat întotdeauna cu fermitate. Iar la cei 45 de ani ai mei e greu să mă mai schimb. Poate numai în bine. Așa că vom implementa în teritoriu ceea ce a ieșit bine la Constanța. Vom multiplica de 42 de ori modelul Constanței. Am format o echipă grozavă acolo, am și ales pe cineva despre care mi-aș dori să îmi ia locul, e cineva care mi-a ținut locul de fiecare dată când lipseam. Dar eu cred cu tărie în întreaga echipă pe care mi-am format-o în Constanța”, a spus Horia Constantinescu.

Horia Constantinescu este nepotul lui Miron Constantinescu, istoric și sociolog marxist care a contribuit la instaurarea comunismului în România, fost președinte al Marii Adunări Naționale. Miron Constantinescu este cel care a încercat să-l răstoarne pe Gheorghe Gheorghiu Dej, în 1956, după ce Hrușciov a denunțat staliniștii, arată sursa citată.

Horia Constantinescu este nașul de cununie al lui Andrei Năstase și, la rândul său, Andrei Năstase a botezat unul dintre copiii lui Constantinescu. După izbucnirea scandalului public cu ”bodyguarzii” care au venit să îl apere pe Liviu Dragnea la Curtea Supremă, în octombrie 2017, Horia Constantinescu a declarat că este prieten cu doi dintre acei bărbați și că aceștia au fost judecați incorect doar după aspectul fizic.

