Fostul vicepremier și ministru de Interne, Gabriel Oprea, care a fost trimis în judecată în dosarul morții polițistului Bogdan Gigină, a dezvăluit că Liviu Dragnea i-a cerut sprijinul în 2015 pentru a câștiga președinția PSD, cu în cursa cu Valeiu Zgonea, relatează stiripesurse.ro.

Fostul vicepremier a făcut declarații despre decizia lui Victor Ponta de a demisiona după tragedia din clubul Colectiv.

„Era o situație foarte complicată, era și un atac politic imediat, o presiune, plus demonstrațiile de stradă care începuseră. M-am dus la Victor Ponta. M-a sunat: Gabi, vreau să vorbesc cu tine. Cred că în jur de ora 21, eram în minister, seara dinaintea demisiei. M-am dus la el, stătea la apartament. Primea rapoarte și el și spunea: Gabi, mă gândesc să-mi dau demisia, fiindcă eu cred că sunt și niște lucruri dirijate și nu vreau să vină la Palatul Victoria să dea cu sticle molotov sau mai nu știu ce. Ai o guvernare bună, chiar așa i-am zis, nu știu cine dirijează sau nu, dar eu cred că este constituțional și legal să rămâi și avem toate forțele necesare pentru a gestiona această situație. Nu cred că ești responsabil pentru ce s-a întâmplat și nu cred că trebuie să-ți dai demisia. Eu cred că e o făcătură. Sfatul meu a fost: nu demisiona, așa este corect, așa este legal, așa este constituțional. Gabi, îți promit, aici m-a supărat puțin, că nu fac un pas până nu te informez. (…) A apărut Victor și și-a dat demisia. În acel moment, din solidaritate pentru Victor mi-am dat și eu demisia. Puteam să mai rămân cât a mai stat guvernul. Eram la minister. Am fost dezamăgit. M-am considerat incorect. Demisia o faci ori n-o faci”, a spus Gabriel Oprea pentru știripesurse.ro.

Totodată, fostul vicepremier Gabriel Oprea a confirmat că a participat la întâlnirile organizate la vilele K2 și T14, notează sursa citată.

„Ne întâlneam la K2. K2 este sala de protocol al SRI. T 14 era un fel de club, e mult spus. Erau acolo două terenuri de tenis și o sală de mese. Am jucat tenis acolo. Era ziua lui Maior, de exemplu. Veneau oamenii din sistem, se mânca, se bea câte ceva și se spunea «la mulți ani». Era o petrece între oameni in diferite funcții, asta se face în toate instituțiile. Erau discuții omenesti, și despre copii, și despre familie, poate și despre politică. Eu nu am auzit despre arestări la mesele la care eu am participat”, a povestit Oprea.