Gabriela Firea l-a refuzat ferm pe Liviu Dragnea, cu care a avut conflicte virulente nu cu mult timp în urmă. Primarul Capitalei s-a văitat că a fost carotată din interiorul partidului.

„După câștigarea alegerilor parlamentare din 2016, din păcate, am fost tranformată în sac de box. Unii miniștrii mi-au spus, după ce au fost schimbați, că nu au ajutat Primăria Capitalei pentru ca nu era dat un ok de ”sus”, ca să ”nu crească Firea în sondaje”, s-a văitat Firea.

„Cum ar fi arătat azi scorul PSD dacă erau îndeplinite promisiunile din campaniile electorale atât în Capitală, cât și în întreaga țară?

Sănătatea mea, în ultimele șase luni, a atârnat de un fir de ață.

Consider că PSD, în forurile statutare, trebuie să-și decidă candidatul la Prezidențiale. Nu mi-am dorit și nu îmi doresc să preiau conducerea PSD. Nu mi-am dorit și nu îmi doresc să candidez la Președinție. Îmi doresc, însă, să am sănătate și susținere, să finalizez cu bine proiectele pentru București.

Am văzut și eu, ca toată țara, procentele de la exit-poll. Nu sunt surprinsă! Este o consecință a deciziilor și comportamentului din ultimii doi ani, cel puțin.

În momentul în care am văzut că semnalul meu de alarmă, și a altor câțiva colegi, de acum 8-9 luni de zile, nu este luat în seamă de CEX și de liderul partidului, am renunțat la toate funcțiile politice. La unele de bună voie, la altele silită. Am rămas un simplu membru de partid”, a mai scris Firea într-un lung mesaj postat pe Facebook.

Și Firea i-a cerut demisia

„Am fost jigniți că am fi puciști, trădatori, că am pactizat cu statul paralel. Toate niște invenții, pentru a ascunde realitatea : oamenii își doreau o altă agenda publică axată pe nevoile cetățenilor.

Nu interpretați ca aș încerca să înfig cuțitul în spatele unui om aflat în necaz. Cum spuneam, nu-mi doresc funcții politice, nu vreau să critic într-un moment greu, dar nu pot ignora faptul că în urma cu aproape un an de zile am previzionat ruptura conducerii PSD de ceea ce gândesc cei mai mulți români”, a mai spus Firea.

Indirect, și ea i-a cerut demisia lui liviu Dragnea, „dacă are onoare”.

„Nu doresc să cadă capete : de obicei, cei care pierd pleacă atunci când exista onoare față de colegii de partid și față de țară. Măcar atât să dăm României: minimum de onoare cetățenească.

Noi putem dispărea ca partid, putem dispărea ca oameni politici dar România trebuie să rămână o națiune demnă și puternică”, a mai scris Firea.

Alegeri europarlamentare 2019 în România | Tot ce trebuie să știi despre cum se poate vota pe 26 mai

VIDEO | Cum se votează la alegerile europarlamentare şi la referendum

Referendum 2019 pentru justiție. Unde poți vota și care sunt procedurile pentru votul din 26 mai

Corespondențe pentru Libertatea din mai multe țări unde votează români: Spania, Franța, Estonia, Finlanda și Suedia! Cum explică românii de afară dorința lor de a vota

Alegeri europarlamentare 2019. De ce contează Parlamentul European. Cinci decizii ale eurodeputaţilor care au schimbat viața oamenilor din UE

Citește mai multe despre Gabriela Firea, Liviu Dragnea și Alegeri pe Libertatea.