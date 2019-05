Dragnea vrea ca Gabriela Firea să fie candidatul PSD la alegerile prezidenţiale

„Nu am spus că voi candida la prezidenţiale. Mi-au cerut mulţi, ceea ce vreau să spun şi nu puteam să fac un asemenea anunţ în seara asa. Eu cred că PSD trebuie să îşi desemneze curând un potenţial candidat, am înţeles că ALDE îl susţine pe Tăriceanu şi curând trebuie făcută analiza, care candidat are potenţialul cel mai mare”, a spus preşedintele PSD.

El a precizat că din partea partidului, nu hotărâşte el cine va fi candidat.

„Sper să particip la şedina CExN, nu am vorbit cu persoana respectică dar analiza cred că trebuie să se facă între Gabriela Fireaş şi Călin Popescu Tăriceanu. Nu ştiu dacă Gabi mai vrea, după experienţa prin care a trecut”, a precizat el.

Dragnea a menţionat că în iunie trebuie să se organizeze un Congres, pentru a se stabili „candidatul la alegerile prezidenţiale şi cursul partidului”.

