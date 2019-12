De Flavius Toader,

Gabriela Firea are în biroul de la Primărie un calorifer electric, simbol al problemelor constante din sistemul de termoficare al Capitalei și prieten de nădejde al cetățenilor care se trezesc deseori că nu mai au căldură.

Mesajul primarului general este însă unul optimist.

”Se apropie finalul de an, un an foarte greu, cu probleme de sănătate și multe blocaje financiare și administrative. Dar nu dezarmăm și nu capitulăm! M-am gândit că ar fi bine să vă prezint câțiva oameni din echipa mea, care muncesc de dimineață până seară, pentru ca proiectele pentru București să aiba ritmul dorit, în ciuda dezinformaților și a campaniilor negative”, spune Firea în postarea care însoțește un live video.

Firea nu amintește nimic în acest clip despre problemele experimentate de bucureșteni. Dar a făcut-o în mai multe rânduri, oferind promisiuni că situația se va îmbunătăți.

”Am început un amplu proces de modernizare și înlocuire a conductelor cu vechime de peste 50 de ani, care ar fi trebuit schimbate încă de acum 20-30 de ani. O parte dintre intervenții continuă și pe timp de iarnă, altele fiind programate pentru primăvara anului viitor, pentru a nu opri livrarea agentului termic decât pe timp de avarie. Am încredere în profesionalismul și dedicarea tuturor angajaților Companiei, împreună am conceput planul pe baza căruia am reușit restartarea investițiilor și reducerea cu 81% a pierderilor financiare ale RADET, în ultimii trei ani”, declara Gabriela Firea pe 30 noiembrie.

În tot acest timp, mii de oameni au petrecut zile întregi fără apă caldă sau căldură.

Pe 5 decembrie, zeci de bucureșteni au venit cu ligheane în fața primăriei Bucureștiului pentru a protesta pentru că îngheață de frig în casă din cauza lipsei de căldură și de apă caldă.



