De Cristian Otopeanu,

Peste 20.000 de persoane urmează să fie testate. Firea a făcut anunțul pe contul de facebook.

„În scurt timp, va începe testarea extinsă a persoanelor fără simptome din București. În total, peste 20.000 de teste în prima etapă. Pentru testarea voluntară a 11.000 de bucureșteni, cu teste de tip antigen normale, nu rapide, ce pot da erori, care se analizează în aparatele PCR, avem deja încheiate parteneriate cu laboratoare acreditate. IT-iștii noștri lucrează la platforma unde se vor face înscrierile pentru testare”, a precizat Gabriela Firea pe Facebook.

Aceasta a subliniat că proiectul privind cei 10.500 de bucureşteni cuprinşi în esantionul elaborat de INSP pentru testarea de anticorpi „a fost blocat doar pentru ca l-am propus eu. Din cinism si invidie”.

Am schimbat de cateva ori locatiile pentru testare. Fapt inimaginabil dar real! Este un proiect necesar sanatatii populatiei. Am renuntat si la ideea testarii in cabinetele de medicina scolara, pe care ne angajasem sa le dezinfectam. Oricum, virusul poate fi adus in scoli de oricine, nu doar de “testatii lui Firea”. Atata rautate nu am vazut!

Gabriela Firea, pe facebook: