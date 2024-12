Gal Gadot, celebra actriță din „Wonder Woman”, a dezvăluit un moment dramatic din viața sa: diagnosticarea unui cheag masiv de sânge la creier în timpul celei de-a patra sarcini. Actrița, în vârstă de 39 de ani, a povestit pe Instagram despre această experiență care a necesitat o intervenție chirurgicală de urgență, chiar în luna a opta de sarcină.

Într-o postare sinceră, Gal Gadot a explicat că, în luna februarie a acestui an, în timp ce era însărcinată cu fiica sa, Ori, a început să resimtă dureri de cap insuportabile. „Timp de săptămâni, am îndurat dureri de cap care m-au țintuit la pat, până când, în cele din urmă, am făcut un RMN care a dezvăluit un adevăr terifiant: un cheag masiv de sânge în creier”, a scris actrița, potrivit pagesix.com.

Această descoperire a fost un „memento dureros despre cât de fragilă poate fi viața și despre cât de repede se pot schimba lucrurile”, a adăugat ea.

După ce a fost transportată de urgență la spital, Gadot a fost supusă unei operații care i-a salvat viața. În mijlocul acestor momente critice, fiica sa, Ori, a venit pe lume. Actrița a explicat semnificația numelui fiicei sale, care înseamnă „lumina mea” în ebraică.

„Înainte de operație, i-am spus lui Jaron (soțul ei), că fiica noastră va fi lumina care mă va aștepta la capătul acestui tunel”, a mărturisit Gal Gadot.

Actrița și-a exprimat mulțumirile față de echipa medicală de la Cedars-Sinai, care a ajutat-o să-și recapete sănătatea. „Astăzi, sunt complet vindecată și plină de recunoștință pentru viața care mi-a fost redată”, a scris aceasta, subliniind lecțiile prețioase pe care le-a învățat în această perioadă.

De asemenea, actrița și-a încurajat fanii să-și asculte corpul și să fie atenți la semnalele acestuia. „Postarea mea nu este menită să sperie pe nimeni, ci să vă inspire să acționați pentru sănătatea voastră”, a adăugat ea.

Reflectând asupra evenimentelor recente, Gadot a spus că nașterea lui Ori a fost un adevărat miracol, mai ales în perioada sărbătorii Hanukkah. „Ori este o amintire constantă a rezilienței, speranței și forței pe care o purtăm în noi.”

Gal Gadot și soțul său, Jaron Varsano, sunt părinții a patru fiice: Alma (13 ani), Maya (7 ani), Daniella (3 ani) și Ori, născută în martie 2024. Vedeta a încheiat mesajul cu o notă de optimism și recunoștință, oferind un exemplu de curaj și determinare.

Mesajul transmis de Gal Gadot pe Instagram

„Acest an a fost unul plin de provocări profunde și reflecții intense, iar am luptat cu mine însămi să decid dacă și cum să împărtășesc o poveste personală. În cele din urmă, am lăsat inima să mă ghideze. Poate că aceasta este metoda mea de a procesa totul, de a trage cortina care ascunde realitatea fragilă din spatele momentelor curate pe care le împărtășim pe rețelele sociale. Mai presus de toate, sper ca, prin împărtășirea acestei povești, să cresc gradul de conștientizare și să sprijin pe cei care se pot confrunta cu ceva similar.

În luna februarie, în timpul celei de-a opta luni de sarcină, am fost diagnosticată cu un cheag masiv de sânge în creier. Timp de săptămâni, am îndurat dureri de cap insuportabile care m-au ținut la pat, până când, în cele din urmă, am făcut un RMN care a dezvăluit adevărul terifiant. Într-o clipă, familia mea și cu mine ne-am confruntat cu fragilitatea vieții. A fost un memento dureros despre cât de repede se poate schimba totul, iar în mijlocul unui an dificil, tot ce îmi doream era să continui să trăiesc.

Ne-am grăbit spre spital și, în câteva ore, am fost supusă unei operații de urgență. Fiica mea, Ori, s-a născut în acel moment de incertitudine și frică. Numele ei, care înseamnă „lumina mea”, nu a fost ales întâmplător. Înainte de operație, i-am spus lui Jaron că, atunci când fiica noastră va veni pe lume, ea va fi lumina care mă așteaptă la capătul acestui tunel.

Datorită unei echipe extraordinare de medici de la @cedarssinai și săptămânilor de îngrijiri dedicate, am reușit să trec peste această încercare și am început drumul spre recuperare. Astăzi, sunt complet vindecată și plină de recunoștință pentru viața care mi-a fost redată.

Această călătorie m-a învățat multe. În primul rând, este esențial să ne ascultăm corpurile și să avem încredere în ceea ce ne spun. Durerea, disconfortul sau chiar schimbările subtile pot ascunde semnificații mai profunde, iar atenția la semnalele corpului nostru poate fi salvatoare.

În al doilea rând, conștientizarea contează. Nu știam că 3 din 100.000 de femei însărcinate cu vârsta peste 30 de ani sunt diagnosticate cu CVT (tromboză venoasă cerebrală – cheag de sânge în creier). Este foarte important ca această afecțiune să fie identificată din timp, deoarece este tratabilă. Deși rară, este o posibilitate, iar faptul de a ști că există este primul pas pentru a o aborda.

Împărtășesc această poveste nu pentru a speria pe nimeni, ci pentru a încuraja și a da putere. Dacă măcar o persoană se simte îndemnată să ia măsuri pentru sănătatea sa datorită acestei povești, va fi meritat să o împărtășesc.”

