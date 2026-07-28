Candidaţii trebuie să fie absolvenţi ai învăţământului general obligatoriu, fără alte cerinţe suplimentare. „Printre condiţiile generale se numără promovarea probelor de concurs, aptitudinea medicală şi lipsa antecedentelor penale incompatibile cu postul”, se menţionează în anunţul publicat de SRCF Galaţi.

Dosarele de înscriere pot fi depuse până pe 6 august 2026, la Oficiul Resurse Umane al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galaţi. „Invităm pe toţi cei interesaţi să aplice pentru un loc de muncă stabil, contribuind la menţinerea siguranţei infrastructurii feroviare”, au declarat reprezentanţii CFR pentru Monitorul de Galaţi.

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