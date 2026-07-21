Contract de 1,8 miliarde de lei

Sectorul feroviar Filiași – Igiroasa, lung de 44 km, este situat în sud-vestul României, fiind un tronson din magistrala feroviară dintre Craiova și Drobeta-Turnu Severin.

„Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. a semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente Lotului 2 Filiași, capătul Y – Igiroasa, km 286+735 – km 331+000, parte a proiectului Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta-Turnu Severin – Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean”, a transmis, luni CFR SA, într-un comunicat.

Contractul a fost atribuit Asocierii TrackWorks, formată din Alstom Transport SA (lider) și Terna SA.

Valoarea contractului este de 1.800.131.764,37 lei, fără TVA. Durata totală este de 183 de luni și cuprinde 12 luni pentru proiectare, 48 de luni pentru execuție, 120 de luni pentru perioada de garanție și 3 luni pentru activitățile ulterioare recepției finale, potrivit sursei citate.

Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite.

Ce prevede proiectul

Proiectul prevede modernizarea liniei electrificate, a instalațiilor de semnalizare și centralizare, precum și implementarea sistemului european ERTMS Nivel 2. Acesta este un sistem care elimină semnalizarea clasică de pe marginea căii ferate și mută toate informațiile direct pe ecranul din cabina mecanicului de locomotivă.

ERTMS Nivelul 2 (European Rail Traffic Management System n.r.) este standardul european de siguranță și management al traficului feroviar, creat special pentru a permite trenurilor să circule cu viteze mari în condiții de maximă siguranță.

„După finalizare, infrastructura va permite viteze de 100-120 km/h pentru trenurile de marfă și de 120-160 km/h pentru trenurile de călători. Linia va fi modernizată pentru o sarcină de 22,5 tone pe osie și pentru trenuri cu lungimea de până la 740 de metri. În stații sunt prevăzute peroane înalte, cu lungimea de 400 de metri, lucrări la construcțiile existente și soluții pentru reducerea zgomotului”, se mai arată în comunicatul CFR SA.

Lucrările au ca obiectiv creșterea capacității infrastructurii, îmbunătățirea condițiilor de circulație și integrarea tronsonului Filiași – Igiroasa în cerințele europene de siguranță și interoperabilitate.