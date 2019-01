Preoții Catedralei Mitropolitane au pregătit 11.000 de litri de agheasmă în 11 butoaie de 1.000 de litri fiecare, 5.000 de sticle de jumătate de litru și alte câteva sute de PET-uri de 1, 2 și 5 litri, pe care s-au pregătit să le distribuie credincioșilor.

Acesta este al doilea an în care IPS Teofan le-a cerut preoților să încerce să schimbe rânduiala, astfel că oamenii nu au mai avut acces la butoaie de la început, când an de an se înghesuiau și erau vărsați litri întregi de agheasmă, ci 11 preoți și voluntari au luat sticlele peste gardul pus de jandarmi și le-au umplut cu apă.

Părintele arhimandrit Dosoftei Șcheul, mare ecleziarh al Catedralei Mitropolitane, a explicat că măsura a fost luată pentru ca oamenii să nu se mai înghesuie și să se îmbrâncească.

„Iau Sfânta Agheasmă să bem zilele astea acasă; iau mult, da, am zece sticle la mine, să dau la toată lumea care vine la noi. Am venit mai mulți, dar ne-am pierdut la coadă aici”, a spus o femeie tânără aflată printre enoriași.

Preoții Catedralei Mitropolitane estimează că agheasma sfințită nu va ajunge pentru toți credincioșii care vor dori să ia acasă, de aceea în cursul zilei de astăzi, 6 ianuarie, va mai fi ținută o slujbă de sfințire, iar credincioșii care nu au reușit să ia agheasmă mare de dimineață să o poată face până la finalul zilei.