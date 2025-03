Vladimir Putin s-a dus joi în regiunea Murmansk într-o nouă vizită de propagandă, prilej cu care a depus flori la un memorial, a inaugurat un nou submarin nuclear, a susținut că trupele sale dețin „inițiativa strategică” pe câmpul de luptă din Ucraina și a avertizat că Arctica se transformă într-o „trambulină” pentru „eventuale noi conflicte”.

În timp ce se laudă și amenință, Putin se teme pentru propria viață și este obsedat să aibă o structură de securitate pe cel puțin patru inele. Conform unor imagini surprinse înainte de vizita liderului de la Kremlin la memorialul arctic din Murmansk, soldații din Garda de Onoare au fost temeinic percheziționați. Criticii lui Putin nu au scăpat din vedere acest moment, subliniind teama liderului rus chiar și de oamenii care ar trebui să-l protejeze.

„De ce acești oameni, Garda de Onoare, sunt percheziționați înainte de un moment ceremonial cu Putin? Îi este chiar atât de frică de o tentativă de asasinat?”, se întreabă un internaut.

„Ce spune asta? Dragostea națiunii pentru Putin”, comentează ironic Anton Herașcenko, un fost consilier al Ministerului ucrainean de Interne.

