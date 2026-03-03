„Ar fi un act de război. Orice act de acest fel împotriva Iranului va fi considerat un gest de complicitate cu agresorii”, a susținut purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei.

Totodată, purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei, Ali Mohammad Naini, a amenințat cu deschiderea „porților iadului” pentru „inamicii” Republicii Islamice Iran.

„Inamicul trebuie să se aştepte la atacuri punitive neîncetate. Porţile iadului de vor deschide un pic mai larg în fiecare clipă pentru Statele Unite şi Israel”, a declarat reprezentantul acestei forțe paramilitare responsabile de protejarea sistemului din Iran.

Ministerul german de Externe l-a convocat pe ambasadorul Iranului

Pe de altă parte, Ministerul german de Externe l-a convocat pe ambasadorul Iranului la Berlin pentru a condamna „atacurile orbeşti şi disproporţionate cu rachete şi drone”.

„Am cerut fără echivoc regimului iranian să-şi înceteze imediat atacurile nechibzuite împotriva statelor din regiune”, a anunțat diplomația germană.

„Aceste atacuri îi ameninţă pe aliaţii noştri, personalul nostru militar şi pe cetăţenii noştri care se afă în regiune”, a subliniat Ministerul german de Externe.

Grecia și Franța trimit ajutoare militare pentru Cipru

Cu capacităţi de apărare modeste şi fără forţe aeriene, Cipru are nevoie din sprijin, în contextul în care acest stat membru UE a fost atras în mod neaşteptat în turbulenţele legate de războiul din Iran.

Deşi baza aeriană Akrotiri, vizată de o dronă iraniană, este considerată teritoriu suveran britanic, ea este situată în apropierea unor zone populate, ceea ce a determinat sute de ciprioţi să-şi evacueze locuinţele.

Grecia a trimis două fregate, una echipată cu sistemul de bruiaj anti-dronă Centauros, și patru avioane de vânătoare F-16, în timp ce Franţa va desfășura sisteme antirachetă şi antidronă, precum şi o fregată. Regatul Unit preconizează să trimită nava de război HMS Duncan.

La propunerea Italiei, Gardienii Revoluției din Iran au fost desemnați recent drept „organizație teroristă” în Uniunea Europeană.

