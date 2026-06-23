Cum a pregătit inteligența artificială cazul câștigător

Tamires Camal Taquidir a apelat la Garfield AI pentru a-și recupera o datorie de 7.000 de lire sterline (aproximativ 8.200 de euro). Cu un cost de aproximativ 400 de lire sterline (aproximativ 470 de euro), firma a redactat o scrisoare juridică și a inițiat un proces în instanță. Inteligența artificială a gestionat toate pregătirile, inclusiv contestarea unei cereri reconvenționale depuse de partea adversă, redactarea a patru declarații ale martorilor și organizarea documentației pentru procesul desfășurat pe 14 mai la tribunalul comitatului Wandsworth. Decizia a fost în favoarea lui Taquidir, care a obținut integral suma datorată.

„Mi se datorau bani pentru munca pe care o depusesem, dar simțeam că procesul de recuperare ar putea fi prea stresant, costisitor și consumator de timp. Garfield mi-a permis să urmăresc cererea și să continui”, a declarat Taquidir. Ea a adăugat că s-a simțit sprijinită de serviciile firmei, în ciuda încercărilor de intimidare venite din partea adversarului.

Cofondatorul Garfield, Philip Young, a descris succesul ca fiind „un moment istoric” pentru justiție, subliniind beneficiile pe care tehnologia le poate aduce în sprijinul micilor întreprinderi. „Multe businessuri mici au fost nevoite să renunțe la recuperarea datoriilor din cauza costurilor ridicate ale litigiilor, care depășesc adesea suma datorată”, a explicat Young.

Avocații spun că inteligența artificială nu poate înlocui factorul uman

Cu toate acestea, avocatul Dominic Li, care l-a reprezentat pe Taquidir în instanță, a subliniat că intervenția umană a rămas esențială. „Apărarea în instanță a rămas esențială și un exercițiu fundamental uman”, a declarat el. Li a recunoscut însă eficiența cu care Garfield AI a prezentat cazul: „clar și eficient”.

Acest succes vine într-un moment în care profesia juridică britanică este marcată de controverse legate de utilizarea inteligenței artificiale. Recent, firma internațională de avocatură Pinsent Masons a fost implicată într-un scandal, după ce a furnizat instanței informații eronate generate de un sistem intern de AI, ceea ce a dus la o autosesizare din partea Autorității de Reglementare a Avocaților.

Garfield AI oferă servicii pentru cereri de despăgubire cu valori între 30 și 10.000 de lire sterline (aproximativ 35-11.700 de euro), promițând să reducă barierele financiare ce împiedică accesul la justiție. Cazul câștigat de Taquidir reprezintă un semnal al modului în care tehnologia poate transforma peisajul juridic, fără a elimina însă importanța expertizei umane.

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