Sursele citate de Reuters spun că serviciile americane de informații nu au ajuns încă la concluzii ferme cu privire la posibila implicare a Rusiei în atacurile efectuate de iranieni asupra unor instalaţii ale CIA. Totuşi, suspiciunile pleacă de la eficacitatea şi precizia atacurilor, precum şi de la sprijinul tehnic acordat în general de Rusia Iranului.

Reuters şi alte publicații au relatat anterior – iar oficialii americani au recunoscut – că Rusia a oferit Iranului sprijin pentru identificarea unor ţinte şi alte forme de asistenţă în atacurile sale asupra obiectivelor SUA din Golf.

Cel puţin două facilităţi ale CIA au fost lovite în luna martie, și anume staţia CIA din Arabia Saudită și o bază din estul Irakului. Unele surse afirmă că au fost lovite şi alte baze ale CIA, dar nu au dezvăluit detalii.

Rusia a ajutat la identificarea țintelor

O notă internă a unei agenţii occidentale de informaţii, descrisă de un oficial din regiune care a avut acces la document, arată că Rusia a jucat cel mai probabil un rol în atacarea facilităţilor regionale ale CIA.

Doi oficiali occidentali din Golf au declarat că analiştii consideră că atacul din Arabia Saudită a implicat două drone Shahed iraniene care au fost îmbunătăţite de Rusia. Unul dintre aparate a făcut o gaură într-o zonă vulnerabilă a exteriorului Ambasadei SUA la Riad, care găzduiește stația CIA, iar al doilea a pătruns prin deschizătură şi a explodat. Nu au fost raportate victime sau răniţi.

Atacarea specifică a unor obiective sensibile ale CIA ar indica faptul că regimul de la Moscova este dispus să meargă mai departe în perturbarea operaţiunilor americane.

Suspiciuni că Rusia a facilitat atacurile recente asupra bazei militare americane din Iordania

Îngrijorările că Moscova ar putea furniza date de ţintire Teheranului au crescut în weekendul trecut, după atacurile efectuate de iranieni asupra unei baze aeriene americane din Iordania. Doi soldați americani au fost uciși.

Casa Albă, CIA, misiunea Iranului la ONU, Ministerul rus al Apărării și Guvernul saudit au refuzat să ofere răspunsuri la întrebările puse de Reuters.

Daniel Hoffman, fost şef de staţie al CIA şi ofiţer de operaţiuni sub acoperire, a declarat că nu ar fi surprinzător ca Moscova să ajute Teheranul să ia la țintă facilităţile CIA, având în vedere parteneriatul strategic strâns dintre cele două regimuri. „Amândouă au un interes comun în a încerca să reducă sau să elimine cu totul influenţa SUA în sferele de influenţă pe care şi le-au atribuit singure”, a declarat el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE