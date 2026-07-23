„Noi nu milităm pentru concedierea oamenilor, nu aceasta este misiunea noastră. Dar s-a discutat într-un anumit context și s-a semnat un act adițional, un plan social, prin care s-a decis ca 800 de salariați să fie concediați. Noi am insistat ca oamenii să nu plece cu mâna în buzunar. Contractul colectiv de muncă prevedea până la 20 de salarii compensatorii pentru cei cu peste 20 de ani vechime, însă legea s-a modificat și limitează aceste plăți la maximum 12 salarii, decizia revenind însă autorității locale”, a spus Vasile Petrariu.

El a precizat că, dintre cei 800 de angajați concediați, cel mult 200 vor putea pleca de bunăvoie și vor primi șase salarii compensatorii. Asta din cauza banilor disponibili pentru plata compensațiilor: „Am stabilit că până la 200 de persoane vor putea pleca voluntar, însă nu din toate categoriile profesionale, pentru că avem nevoie de anumite meserii. Directorul general va decide cine poate pleca, în funcție de activitatea desfășurată și de necesitățile companiei”.

Liderul sindical a adăugat că alți aproximativ 200-250 de salariați dintre cei incluși în planul de reorganizare se pot pensiona, iar în cazul celorlalți vor fi analizate activitatea și criteriile prevăzute în planul social. „Toți vor primi salarii compensatorii. Cei cu până la 15 ani vechime vor beneficia de două salarii, cei cu o vechime între 15 și 20 de ani de trei salarii, iar cei cu peste 20 de ani de patru salarii compensatorii. Pentru plecările voluntare nu contează vechimea, ci îndeplinirea condițiilor prevăzute în planul social, iar compensația este de șase salarii”, a explicat Petrariu.

Media salariului de încadrare în STB este de 5.800 lei, iar salariul mediu brut se situează în jurul valorii de 9.800 de lei. STB are aproximativ 4.700 de șoferi la un parc de 1.286 de tramvaie, troleibuze și autobuze.

Consiliul General al Municipiului București a decis, pe 21 iulie, ca reprezentanții din AGA să solicite Consiliului de Administrație al STB să meargă în instanță.”

Consiliul General al Municipiului București a aprobat pe 21 iulie o hotărâre importantă: Adunarea Generală a Acţionarilor STB a fost mandatată să solicite Consiliului de Administraţie al STB declanşarea procedurii de insolvenţă din cauza datoriilor istorice uriașe. Potrivit primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, datoria STB a depășit în 2025 suma de 1,7 miliarde de lei, din care 1,5 miliarde de lei doar către ANAF.

Ciucu a declarat pe 20 iulie că managementul a adus compania într-o situație fără ieșire și că doar insolvența poate salva STB, altfel urmează falimentul.

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