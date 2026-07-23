Theo Rose a avut ultimele săptămâni pline cu filmările pentru noul sezon de la „Vocea României”. Din cauza programului aglomerat, artista și soțul ei au fost nevoiți să renunțe la biletele pe care le aveau cumpărate pentru concertul lui Bruno Mars din Milano.

Deși se resemnase cu ideea că nu mai ajunge la eveniment, o simplă discuție în familie a schimbat totul.

„Era cât pe ce să ratăm turneul lui Bruno Mars. Aveam bilete pentru concertul din Milano, dar a trebuit să renunțăm la ele din cauza filmărilor de la Vocea. Încercam să-mi iau gândul de la asta când, deodată, am scos porumbelul: «Îmi pare rau că n-am ajuns să-l vedem pe Bruno…»”, a povestit Theo Rose.

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Anghel Damian, surpriză de proporții pentru Theo Rose

Când a auzit-o, soțul ei, Anghel Damian, a reacționat imediat. Pentru că nu a vrut să o lase pe artistă supărată, el a găsit rapid o soluție.

„La care soțul meu a zis: «Nu te las eu să-ți pară rau de ceva pe lumea asta, viața mea.» Și-am luat bilete de azi pe mâine și ne-am dus”, a mai spus cântăreața.

Drumul făcut în ultimul moment a meritat din plin. Theo Rose a fost de-a dreptul impresionată de show-ul lui Bruno Mars și le-a spus urmăritorilor cât de mult a bucurat-o această escapadă.

„A fost extraordinar. Bruno și ai lui sunt extraordinari. Cântarea m-a lovit în moalele capului. Bravo lui. Și bravo nouă că ne-am oferit câteva ore pentru ceva epic”, a încheiat Theo Rose.

Foto: Facebook

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