Propunerile au fost aprobate de premierul Ilie Bolojan în ședința de Guvern de joi, 23 iulie 2026, după ce evaluările interne au arătat că diplomații au depășit toate termenele și prelungirile acordate.

Decizia vine în contextul în care cele trei consulate generale trebuiau să devină operaționale pentru a deservi comunitățile de români din regiuni cheie, însă procedurile de amenajare a sediilor au fost blocate timp de doi ani.

Cine sunt cei trei consuli rechemați în țară

Diplomații vizați de măsura aprobată de Executiv sunt Florin Vodiță, șef al Consulatului General de la Frankfurt am Main (Germania), Remus-Constantin Mărășescu, șef al Consulatului General de la Nantes (Franța), și Florin Tudorie, șef al Consulatului General de la São Paulo (Brazilia).

Cei trei consuli generali au fost numiți în funcții în iulie 2024, având ca obiectiv principal identificarea, închirierea, amenajarea și punerea în funcțiune a noilor sedii consulare.

Pachetul de propuneri privind rechemarea lor a fost inițiat de conducerea MAE și introdus pe agenda oficială a ședinței de Guvern din 23 iulie 2026. Conform normelor diplomatice în vigoare, cei trei funcționari au la dispoziție un termen de până la 90 de zile pentru a-și încheia activitatea și a reveni în țară.

Doi ani de amânări succesive și termene depășite

Misiunea încredințată diplomaților în urmă cu doi ani era una de o importanță majoră pentru diaspora românească, vizând extinderea rețelei de asistență consulară în zone cu o prezență semnificativă a cetățenilor români sau în hub-uri economice relevante. Cu toate acestea, din iulie 2024 și până în prezent, niciunul dintre cele trei sedii nu a devenit funcțional.

Evaluările periodice derulate de centrala Ministerului Afacerilor Externe au arătat că oficiile nu au fost operaționalizate în cursul anului 2024 și nici pe parcursul anului 2025. Deși diplomații au primit mai multe prelungiri succesive pentru a rezolva problemele logistice și administrative, noile termene asumate pentru anul 2026 au fost de asemenea ratate.

„În procesul de evaluare a identificării și a amenajării sediilor consulatelor din São Paulo, Nantes și Frankfurt am Main, oficiile consulare nu au fost operaționalizate în 2024, în 2025 și nici în noile termene agreate după prelungiri succesive. Cei trei consuli nu au respectat niciunul dintre termenele discutate și nici prelungirile agreate”, au transmis reprezentanții MAE.

Ce urmează pentru noile consulate ale României

Blocajul înregistrat la Frankfurt, Nantes și São Paulo a privat mii de români din diaspora de servicii consulare de proximitate, obligându-i în continuare să parcurgă distanțe mari către alte reprezentanțe diplomatice din țările respective.

După finalizarea procedurilor de rechemare și revenirea în țară a celor trei consuli, Ministerul Afacerilor Externe urmează să declanșeze procedurile pentru numirea unor noi șefi de misiune. Aceștia vor avea sarcina de a debloca procesele administrative și de a urgenta deschiderea oficială a noilor consulate generale ale României.

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