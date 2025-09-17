Propunerea a venit din partea Poloniei, care a cerut statelor NATO să adopte această măsură pentru a proteja teritoriul și populația Alianței, după recentele incidente cu drone rusești ce au încălcat spațiul aerian al Poloniei și României.

Într-un interviu acordat postului Antena 3, Nicușor Dan a declarat că, în urma consultărilor cu consilieri, militari și experți în politică externă, poziția actuală a României este „mai degrabă nu”, dar că decizia ar putea fi reevaluată în funcție de evoluția situației.

Kasparov a reacționat dur, într-o postare pe rețeaua X, afirmând că teama față de acțiunile unui dictator nu face decât să încurajeze agresiunea.

„Cu alte cuvinte, legitimarea atacurilor rusești împotriva civililor ucraineni. Iar a-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi”, a notat Gary Kasparov.

In other words, legitimizing Russian attacks against Ukrainian civilians. And showing fear to a dictator only guarantees the outcome you are afraid of. https://t.co/SkJQuKK208 — Garry Kasparov (@Kasparov63) September 16, 2025

Considerat unul dintre cei mai mari șahiști din istorie, Garry Kasparov este de asemenea scriitor și activist politic, cunoscut pentru criticile sale constante la adresa regimului Putin, pe care îl acuză de autoritarism și limitarea libertăților în Rusia.

