„Situație fără precedent în spitalul nostru. 100 de pacienți internați, 6 asistente pe tură, un medic de gardă. Vă rog pe toți cei din domeniu care puteți ajuta într-un fel să ne contactați”, a fost apelul lansat pe Facebook de managerul spitalului din Găești, Laurențiu Belușică, la finalul lui octombrie.

A fost luna în care cheltuielile unității medicale s-au triplat. Potrivit managerului, Casa de Asigurări de Sănătate a decontat cheltuieli doar pentru 50 din cei 300 de pacienți internați la spitalul din Găești.

Conducerea unității a găsit, însă, o soluție in extremis pentru a putea face față: a strâns bani de la localnici, iar apoi a mers și a cumpărat medicamentele necesare din farmacii.

„În luna octombrie eu am plătit din economiile spitalului medicație și oxigen pentru 250 de pacienți în plus față de ce mi-a decontat Casa de Asigurări. Asta e realitatea. Ne trebuie bani pentru orice. În medicină totul costă, nimic nu vine din extern. Au venit la mine găieștenii și mi-au spus că au strâns 56 de milioane (n.r. lei vechi). Ne-am dus la farmacie, am cumpărat medicamente și după trei zile au început doctorii să țipe iar că nu au medicamente. Ia-o iar de la început. Atunci am zis că fac niște cutii, urne mobile, și ce-or da oamenii, om vedea”, a precizat medicul Laurențiu Belușică, citat de ziare.com.

Așa că în multe locuri din oraș, inclusiv în piețe, au fost montate urne mobile. Au donat nu doar oamenii de rând, ci și firme private.



Numai că problemele spitalului nu s-au oprit aici. Deși unitatea a continuat să primească bani donații, și nu de la stat, directorul spune că legislația este atât de rigidă, încât spitalul nu poate realiza achiziții în regim de urgență.



„Deci. Primesc bani în asociația spitalului cu dedicație să cumpăr oxigen. Aflu însă că sistemul nu permite unei asociații a unui spital să facă această achiziție. Dacă dau banii spitalului, pot cumpăra cu ei peste 4- 5 luni. Deci o să fie buni în valul 5 sau 6. Sistemule, nu faci tu covid să fii pacientul meu să te tratez eu cu tinctură de talpa gâștei și nectar de …. babei!!? Noroc că știm legislație și mâine luăm 16 tuburi de oxigen. Mai respirăm câteva zile”, a scris, pe 26 octombrie, medicul Laurențiu Belușică pe pagina sa de Facebook.

