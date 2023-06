Un general rus a fost „aproape sigur” ucis într-un atac asupra unui post de comandă din sudul Ucrainei în această săptămână, a anunțat vineri Ministerul britanic al Apărării.

Generalul-maior Serghei Goriacev ar fi „primul general rus confirmat ca fiind ucis în Ucraina de la începutul anului 2023”, a mai precizat armata britanică într-un scurt raport pe Twitter.

Se crede că Goriacev a murit pe 12 iunie, într-un atac cu rachete în așa-numita „cornișă Vremivka”, în regiunea Donețk, din estul Ucrainei, care este parțial ocupată de Moscova, scrie The Moscow Times. Surse ucrainene citate de publicația iNews.co.uk au precizat că ar fi fost vorba despre un atac cu rachete Storm Shadow asupra unui post de comandă.

Marea Britanie a anunțat în luna mai că va livra Ucrainei rachete de croazieră Storm Shadow, cu o rază de acțiune de 250 de kilometri, iar relatările sugerează că Kievul le-a folosit cu succes în ultimele săptămâni.

Goriacev, precizează Ministerul Apărării de la Londra, era șeful de stat-major al Armatei 35 de Arme Combinate (35 CAA).

Având în vedere că comandantul desemnat al 35 CAA, generalul-locotenent Alexandr Sanchik, ocupa o poziție la Cartierul General, există o posibilitate reală ca Goriacev să fi fost comandantul interimar al acestei armate în momentul morții sale, mai spun oficialii britanici.

Corespondentul rus de război Iuri Kotenok este primul care a anunțat, luni, moartea generalului.

„Forța militară comună consideră că armata a pierdut astăzi unul dintre cei mai străluciți și mai eficienți lideri militari care au combinat cel mai înalt profesionalism și curaj personal”, a scris Kotenok într-o postare pe rețelele de sociale, care a fost ștearsă între timp.

Kremlinul a evitat deocamdată un răspuns la întrebări despre presupusa moarte a lui Goriacev și a redirecționat întrebările către Ministerul rus al Apărării, scrie The Moscow Times. Autoritățile militare ruse nu au comentat încă informațiile.

Dacă moartea se confirmă oficial, Goriacev ar fi al cincilea general-maior rus ucis în cele aproape 16 luni de la debutul invaziei, potrivit unei statistici efectuate de site-ul de știri independent Mediazona.

Serviciile de informații occidentale au estimat numărul total de generali ruși morți la peste 20, în februarie 2023.

