„Marți, 5 martie, 18:11, ai aproape 24 de ore de când ai născut și să știi că noi te așteptăm în cameră, cu flori și cu dragoste și cu zâmbete și cu multe flori, din nou. Te așteptăm, pup, te iubesc. A fost un moment pe care trebuia să-l sărbătorim. Te uiți la fiica care era bine și în partea cealaltă îți moare nevasta”, a spus George Burcea.

Andreea Bălan a trecut prin momente grele în timpul operației de cezariană, când a făcut stopul cardio-respirator. Artista a recunoscut că efectele calmantelor și sedativelor care i-au fost administrate i-au șters multe lucruri din memorie. „Eu îmi aduc aminte că mă uit acum pe filmare, dar nu îmi aduc aminte ce s-a întâmplat exact. Nu-mi aduc aminte drumul, nu îmi aduc aminte când m-am instalat în salon, nu-mi aduc aminte când am făcut acele poze, pentru că am făcut niște poze pe care le-am postat. Nu-mi aduc aminte când m-am schimbat în cămașa respectivă. Nu îmi aduc aminte când am mers spre sală. Dar am filmările pe telefon. Și mă uit la filmări ca la un film. Și după aceea nu-mi aduc aminte de la terapie intensivă. Ce-mi aduc aminte este când m-au transferat în salon și am început să dau interviurile respective”, a spus Andreea Bălan, la „Răi da Buni”.

Citește și

Un şofer este amendat la fiecare minut, din cauza vitezei excesive! Bucureștiul e pe locul întâi în topul amenzilor de circulație, în Covasna sunt cei mai puțini șoferi sancționați

Citește mai multe despre Andreea Bălan, George Burcea și operatie pe Libertatea.