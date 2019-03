„Eu îmi aduc aminte că mă uit acum pe filmare, dar nu îmi aduc aminte ce s-a întâmplat exact. Nu-mi aduc aminte drumul, nu îmi aduc aminte când m-am instalat în salon, nu-mi aduc aminte când am făcut acele poze, pentru că am făcut niște poze pe care le-am postat. Nu-mi aduc aminte când m-am schimbat în cămașa respectivă. Nu îmi aduc aminte când am mers spre sală. Dar am filmările pe telefon. Și mă uit la filmări ca la un film. Și după aceea nu-mi aduc aminte de la terapie intensivă. Ce-mi aduc aminte este când m-au transferat în salon și am început să dau interviurile respective”, a spus Andreea Bălan, la „Răi da Buni”.

Recent, Andreea Bălan a lansat un vlog în care ea și soțul ei, George Burcea povestesc pas cu pas tot ce s-a întâmplat din momentul în care vedeta a intrat în stop cardio-respirator, în timpul nașterii prin cezariană. Actorul recunoaște că a trecut prin clipe cumplite în momentul în care a văzut că artista este resuscitată.

