George Burcea și Viviana Sposub, prima apariție împreună după ce au fost infectați cu noul coronavirus. ”Noi pornim de la zero, fiecare vine cu trecutul său”

Prima parte a discuției s-a concentrat pe cum au descoperit infectarea cu noul virus. În acest sens, George a declarat:

„Am descoperit, din greșeală, că sunt infectat. Duminică spre luni am avut o durere de cap destul de mare, pe care am pus-o pe fondul oboselii. M-a ținut o zi, după care nu am avut nimic.” Viviana a recunoscut că nu a stat pe gânduri și s-a testat rapid.

”Imediat după ce am aflat rezultatul lui George, mi-am făcut și eu testul, pentru că noi am cam petrecut timpul împreună. Important este că suntem bine, deocamdată nu avem simptome, stăm izolați, ne-am anunțat familiile.”

Cei doi au lămurit și discuțiile cu privire la mutarea lor în aceeași casă: ”Noi nu locuim împreună, dar eu stau în apartament cu nașul celui de-al doilea copil și am decis să nu riscăm să-l infectăm!”, a declarat George.

Iar Viviana a completat: ”Mi-e teamă că nu am stat în viața mea două săptămâni, legate, cu un bărbat!”

Despre toate discuțiile care au apărut cu privire la relația lor, George a ales să vadă partea optimistă a paharului: ”Noi credem că toată lumea ne iubește”, iar Viviana a admis că mama ei este cea care citește toate materialele care apar.

”Ne ține mama la curent. Mama e fericită că eu sunt fericită și, cu siguranță, îl apreciază foarte mult pe George.”

Frumoși, optimiști și cu o energie care transmite bucuria dintre ei, aceștia au încheiat cu mesaje încărcate de pozitivitate.

”Mă bucur de ceea ce mi se întâmplă și vreau să trăiesc prezentul”, a spus George. Viviana a concluzionat: ”Noi pornim de la zero, fiecare vine cu trecutul său. Și alegem să ne bucurăm de prezent.”

Diferența de vârstă nu îi deranjează

Cei doi formează un cuplu încă de la participarea la Ferma, iar după ce au ieșit din competiție, au petrecut mai mult timp împreună. Cu toate astea, niciunul dintre ei nu își face planuri.

„Nu mă deranjează diferența de vâstă dintre noi. Nu asta contează. Este o diferență de vârstă de 10 ani între noi”, a spus Viviana.

