Una dintre provocările majore ale mașinilor electrice este reprezentată de costurile ridicate de reparație în cazul unor incidente aparent minore. Un exemplu recent, relatat de Piata Auto md, scoate la iveală o situație șocantă: o reparație defectuoasă efectuată asupra unei baterii de Kia EV6 din 2025, în Marea Britanie, a pus în pericol viața proprietarului.

O reparație care putea avea consecințe tragice

Kia EV6, cu doar 10.000 km parcurși, a fost declarată daună totală după ce bateria acesteia a suferit un impact cu un obiect de pe carosabil.

În ciuda aspectului exterior impecabil și a funcționării aparent normale, mecanicul român George, stabilit în Marea Britanie, a descoperit că vehiculul fusese reparat într-un mod extrem de periculos de un alt service auto.

„Sunt oripilat că cineva poate face una ca asta într-o reparație a unei mașini electrice”, a declarat George, citat de Piataauto.md.

Primele semne ale problemelor

Când mașina a ajuns în service, tabloul de bord nu indica nicio problemă majoră, ci doar faptul că bateria era descărcată la 8%. Totuși, George a observat că rezervorul de antigel pentru răcirea bateriei era complet gol. Testele electronice au confirmat o problemă de izolare a circuitelor din baterie, posibil cauzată de un scurtcircuit anterior.

În timpul inspecției, mecanicii au descoperit că bateria fusese reparată cu materiale improprii, precum silicon și chit, în încercarea de a masca deteriorările carcasei și ale canalelor de răcire.

Demontarea bateriei a scos la iveală o serie de probleme alarmante. În interior, George a găsit praf, urme neclare pe celule și chiar un șurub uitat în carcasă, ceea ce indică faptul că reparația anterioară fusese realizată în condiții improprii. Măsurătorile tensiunii au arătat o diferență de 3,4V între celule, una dintre ele fiind complet inactivă, ceea ce putea duce la un scurtcircuit sau chiar la un incendiu.

În timpul încercării de a deșuruba contactele unui modul, s-au auzit sunete care indicau un scurtcircuit sau un început de fugă termică.

Ce a mai descoperit mecanicul român

Problemele nu s-au oprit aici. George a identificat că stratul inferior al carcasei bateriei era extrem de subțire și vulnerabil la impact, ceea ce a contribuit la avarierea acesteia.

Deși inițial se credea că întreaga baterie va trebui înlocuită, ceea ce ar fi fost extrem de costisitor, George și echipa sa au reușit să găsească o soluție mai accesibilă. O carcasă nouă pentru baterie a fost comandată la un preț de 3.300 lire sterline plus TVA, iar două module noi, necesare pentru înlocuirea celor defecte, au costat 1.800 lire sterline plus TVA. În plus, pasta termică pentru montarea modulelor în noua carcasă a costat alți 1.800 lire sterline.