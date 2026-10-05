Singurul cuvânt folosit de vedetele PRO TV de Ziua Mondială a Profesorilor

De Ziua Mondială a Profesorilor, sărbătorită pe 5 octombrie în toată lumea, PRO TV a ales să reamintească faptul că unul dintre cele mai importante principii în viață este respectul, care vine din ceea ce spunem, se vede în ceea ce facem și arată cine suntem.

Potrivit unui comunicat trimis de PRO TV, „respectul începe cu exemplul pe care îl dăm, iar de Ziua Mondială a Profesorilor vrem să le mulțumim tuturor celor care aleg să fie un exemplu”.

„Ziua Mondială a Profesorilor ne amintește cât de important este rolul celor care formează, inspiră și dau mai departe nu doar cunoștințe, ci și valori. La PRO TV credem că educația începe cu respectul: față de oameni, față de munca lor și față de responsabilitatea pe care o avem unii față de ceilalți. De aici pornește și campania «Respect», un demers prin care alegem să susținem, prin vocea și exemplul nostru, valorile care contează cu adevărat”, a spus Christian Anting, noul CEO de la PRO TV.

În comunicat, cei de la PRO TV mai afirmă că, de-a lungul timpului, postul de televiziune din Pache Protopopescu s-a axat, prin diverse campanii, pe educație și a susținut inițiative care încurajează responsabilitatea socială, în diferite forme ale ei, inclusiv accesul la educație și promovarea valorilor care ne formează ca oameni și ca societate.