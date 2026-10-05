Luca Niculescu, prima reacție după desemnarea ca premier: „Nu pot promite miracole. România are nevoie de punți”

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat luni seară, 5 octombrie, că acceptă responsabilitatea nominalizării ca premier „cu deplina conştiinţă a dificultăţii momentului” și a adăugat că „prima misiune va fi construirea unei majorităţi parlamentare”, motiv pentru care a făcut un apel indirect la partide să lase orgoliile și să voteze Guvernul său.

„Accept această responsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică, într-un context economic și internațional care, la rândul său, este dificil. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euro-atlantică a României”, a spus Luca Niculescu, aflat lângă președintele Nicușor Dan, imediat după desemnare.

Apoi a continuat: „Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist, iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile guvernului și echipa cu care le vom pune în practică”.

„Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii”, a completat Luca Niculescu.

„Există această vorbă potrivit căreia în lume sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți. Iar acesta este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem pentru o vreme ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere, domnule președinte, este momentul să construim”, a conchis premierul desemnat.

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).