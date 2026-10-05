Mamele de gemeni din România, revoltate împotriva statului, care acordă ajutor redus pentru al doilea copil: „Nu există jumătate de foame”

Familiile cu gemeni pierd sume considerabile din sprijinul financiar acordat de stat în comparație cu cele care au copii născuți succesiv, semnalează Asociația Familiilor Nevoiașe (ASFANU). Statul oferă pentru al doilea geamăn doar jumătate din indemnizația primită pentru primul copil, iar dacă sunt mai mulți frați născuți din aceeași sarcină, fiecare primește câte 50% din suma primită pentru primul născut, relatează News.ro.

Sprijin financiar redus pentru familiile cu gemeni

Conform ASFANU, această practică creează o discrepanță majoră între familiile care au gemeni sau tripleți și cele cu copii născuți la intervale mai mari. „Sistemul îi tratează pe al doilea geamăn și pe ceilalți copii din sarcinile multiple ca pe «jumătăți de copil». Dar un copil născut singur are nevoie de hrană, haine și îngrijire, iar un geamăn are nevoie de exact aceleași lucruri. Nu există jumătate de foame, de boală sau de copil”, spun mamele de gemeni.

În 2024, în România s-au născut 5.485 de copii din sarcini multiple, potrivit datelor disponibile, iar provocările financiare pentru familiile acestora sunt imense. Cheltuielile cu hrana, scutecele, tratamentele medicale și alte nevoi cresc exponențial, însă sprijinul financiar oferit de stat nu ține pasul cu aceste nevoi. „Totul este ori trei”, spune Diana, o mamă de tripleți născuți prematur, care povestește despre cheltuielile lunare de 4.900 de lei pentru alimente, scutece și ședințe de kinetoterapie pentru copiii săi. Cu toate acestea, statul îi oferă indemnizația integrală doar pentru primul copil, iar pentru ceilalți doi doar câte 1.250 de lei fiecare.

Diferența dintre gemeni și frații născuți succesiv

Problema devine mai evidentă atunci când familiile cu gemeni sunt comparate cu cele cu doi copii născuți succesiv, la un interval de timp mai mic de un an. Conform articolului 9¹ din OUG nr. 111/2010, dacă al doilea copil se naște la mai puțin de 12 luni de la încheierea primului concediu de creștere a copilului, părintele primește aceeași indemnizație ca pentru primul copil. În acest caz, statul oferă un sprijin financiar echivalent cu două indemnizații integrale pentru doi copii.

În schimb, dacă al doilea copil este un geamăn, părintele primește doar jumătate din indemnizația primului copil, chiar dacă nevoile financiare ale familiei sunt mai mari. „Nevoile celui de-al doilea copil nu sunt o fracțiune din ale primului. Nu consumă împreună un scutec și nu dorm unul peste altul într-un pat de un copil”, explică Alexandra, mamă de gemeni.

Modificări legislative întârziate

În 2022, Guvernul a adoptat OUG 164/2022, care prevedea creșterea cu 50% a indemnizației pentru fiecare geamăn începând cu 1 ianuarie 2023. Totuși, normele de aplicare au fost publicate abia în septembrie 2023, iar părinții au început să primească indemnizațiile majorate abia din noiembrie 2023. Înainte de această schimbare, al doilea copil dintr-o sarcină multiplă primea doar indemnizația minimă de 1.314 lei, ceea ce a lăsat multe familii într-o situație financiară dificilă.

Statul se apără susținând că indemnizația este un drept al părintelui, nu al copilului, și că aceasta compensează pierderea salariului unui singur părinte care rămâne acasă pentru îngrijirea copiilor. Curtea Constituțională a validat această interpretare de mai multe ori. Totuși, părinții contrazic această logică, subliniind că cheltuielile cresc odată cu numărul de copii, iar mulți dintre aceștia se nasc prematur, ceea ce implică și costuri medicale mai mari.

Copiii din sarcini multiple, mai vulnerabili

Potrivit datelor oficiale, 3,5% din totalul copiilor născuți anual în România provin din sarcini multiple, o proporție constantă în ultimii ani, în ciuda scăderii natalității cu aproape 16% față de 2022. Riscurile medicale sunt însă mult mai ridicate pentru acești copii: aproximativ 60% dintre sarcinile cu gemeni și 75% dintre cele cu tripleți se finalizează prematur, ceea ce înseamnă mai multe spitalizări și cheltuieli suplimentare încă din primele săptămâni de viață.

Pe 6 octombrie 2026, Curtea Constituțională va analiza din nou articolul 5 din OUG 111/2010, care stabilește reducerea indemnizației pentru al doilea geamăn. ASFANU a depus un amicus curiae, susținând că fiecare copil ar trebui să beneficieze de o indemnizație proprie, indiferent dacă s-a născut singur sau dintr-o sarcină multiplă.