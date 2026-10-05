O navă comercială lovită de o dronă s-a scufundat luni, 5 octombrie, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 30 de mile marine sud de Sfântu Gheorghe. Unsprezece membri ai echipajului au fost salvați, iar două persoane au fost găsite decedate, potrivit Ministerului Afacerilor Interne. Elicopterul Inspectoratului General de Aviație a recuperat prin troliere persoanele rănite, în timp ce navele Gărzii de Coastă continuă operațiunea. În Marea Neagră este monitorizată și nava EMIL, abandonată după ce a fost lovită de o dronă în august și care plutește în derivă spre Bulgaria.

Trei dintre răniți, transportați cu elicopterul. Opt marinari sunt în stare bună, unul este încă dispărut

Update 14:30: Autoritatea Navală Română a anunțat că trei marinari răniți au fost preluați de un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne, iar alți opt membri ai echipajului, aflați în stare bună, au fost preluați de navele de salvare. Un marinar este în continuare dat dispărut și este căutat de echipele de intervenție.

„Trei marinari răniți au fost preluați de un elicopter al MAI. Alți opt membri ai echipajului, care sunt în stare bună, au fost preluați de navele de salvare trimise în misiune. În acest moment un singur marinar este în continuare căutat. Un trup neînsuflețit urmează să fie recuperat de pe o plută”, au transmis reprezentanții ANR.

11 membri ai echipajului au fost salvați, doi au murit. Nava s-a scufundat

Update 13:30: Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că 11 membri ai echipajului navei care s-a scufundat în Marea Neagră au fost salvați, iar alte două persoane au fost găsite decedate. Persoanele rănite au fost preluate cu troliul de un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, pentru a primi asistență medicală de urgență. Misiunea este în continuare în desfășurare, iar navele Gărzii de Coastă și elicopterul Inspectoratului General de Aviație continuă operațiunile în zonă.

Potrivit MAI, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați în jurul orei 11:00 de MRCC Constanța că la bordul unei nave comerciale aflate în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 30 de mile marine sud de Sfântu Gheorghe, s-a produs un incendiu. MRCC Constanța a declanșat operațiunea de căutare și salvare, iar o navă a Gărzii de Coastă a fost desemnată să coordoneze intervenția la fața locului.

13 membri ai echipajului Royad Mammadov sunt dați dispăruți

Știrea inițială: Autoritatea Navală Română a anunțat că a fost alertată luni, în jurul orei 11.00, cu privire la un incident maritim grav produs în afara apelor teritoriale ale României. Centrul Maritim de Coordonare din Constanța, MRCC, a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și mobilizarea navelor de salvare. Potrivit ANR, la operațiune au fost mobilizate SAR Apollo, care a plecat din Sulina, și SAR Artemis, plecată din Dana 72. A fost solicitată și intervenția navei SAR Ares.

„Din primele informații, comandantul navei este rănit, iar 13 membri ai echipajului sunt dispăruți”, a transmis Autoritatea Navală Română. Operațiunea de căutare și salvare este în desfășurare.

ARSVOM anunțase anterior că solicitarea de intervenție a fost primită la ora 10.37 pentru nava Royad Mammadov, aflată în zona platformelor din Marea Neagră. La misiune participă și Garda de Coastă.

Nava ar fi fost lovită de o dronă în zona platformei Pescăruș

Potrivit informațiilor publicate de presa din Constanța, Royad Mammadov este încărcată cu cereale și ar fi fost lovită de o dronă în zona de sud-est a platformei Pescăruș. Incidentul ar fi avut loc la aproximativ nouă mile marine sud-est de platformă. Nava plecase din portul Ismail, din Ucraina, și s-ar fi îndreptat spre Italia.

Autoritatea Navală Română nu a confirmat însă, în comunicarea oficială de până acum, că o dronă a provocat incidentul. ANR a confirmat producerea unui incident maritim grav în afara apelor teritoriale românești, existența victimelor și operațiunea de căutare și salvare. Royad Mammadov navighează sub pavilion Saint Kitts și Nevis, potrivit datelor maritime disponibile. Vasul are aproximativ 140 de metri lungime.

Nava EMIL a fost lovită de o dronă lângă Odesa și abandonată

Autoritățile bulgare supraveghează nava cargo EMIL, care plutește fără echipaj și fără posibilitatea de a fi manevrată în Marea Neagră. Forțele Aeriene și Forțele Navale ale Bulgariei au localizat vasul în urma unei misiuni desfășurate cu două elicoptere Cougar. La bordul elicopterelor s-au aflat și specialiști ai Marinei bulgare. Nava se afla la aproximativ 40 de mile marine est de Capul Șabla, adică aproximativ 74 de kilometri, potrivit agenției bulgare BTA, care citează Ministerul Apărării de la Sofia.

Vasul a fost atacat în apropierea orașului Odesa pe 5 august. În urma impactului a izbucnit un incendiu, iar mai multe sisteme tehnice au cedat. Nava nu a mai putut fi manevrată, iar echipajul a abandonat-o. De atunci, EMIL a plutit în derivă în zona economică exclusivă a României. Curenții marini au împins treptat nava spre sud, în direcția zonei economice exclusive a Bulgariei.