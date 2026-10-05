O vânzare de bunuri dintr-o locuință din statul Michigan, SUA, s-a transformat într-o afacere uriașă pentru un colecționar anonim. Pasionat de obiecte vintage și piese de mobilier de la mijlocul secolului trecut, acesta a observat într-un hol întunecat care ducea spre garaj o pictură de mici dimensiuni, ignorată de toți ceilalți vizitatori.

Identificarea operei și confirmarea autenticității

Lucrarea de natură statică, măsurând doar 20 pe 28 de centimetri, avea pe fundal o semnătură abia vizibilă: „Abercrombie, „51”. Cumpărătorul a decis să riște suma de 30 de dolari, fără să știe că avea în față o operă rară care dispăruse din atenția publică de aproape 75 de ani, relatează CNN.

Bănuind că ar putea fi vorba despre o lucrare valoroasă, bărbatul și-a schimbat traseul vacanței de familie și a vizitat Muzeul de Artă din Milwaukee, unde era deschisă o expoziție dedicată artistei Gertrude Abercrombie.

În catalogul evenimentului, el a descoperit o fotografie dintr-un ziar din 1952 care înfățișa exact tabloul cumpărat, alături de scoicile folosite ca model.

Proprietarul a dus tabloul la casa de licitații Freeman’s, unde autenticitatea operei a fost confirmată de Susan Weininger, profesoară de istoria artei la Universitatea Roosevelt și expertă în creația artistei. Tabloul, intitulat „Alderman Merriam's Shells”, a fost realizat în anul 1951 și conținea încă rama sa originală.

„Este vie și strălucitoare"

Realizată în 1951, pictura înfățișează zece scoici, un motiv întâlnit frecvent în creațiile lui Abercrombie, supranumită „regina boemă" din arta americană. În următorii doi ani, lucrarea a fost prezentată în șase expoziții personale ale artistei, cu prețuri de vânzare între 50 și 150 de dolari.

După procesul de autentificare, restauratorul Julian Baumgartner a curățat pictura de stratul de murdărie și de vernisul învechit. Specialistul a precizat că lucrarea se afla într-o stare excelentă și că restaurarea i-a redat culorile și vitalitatea originale:

„Era ternă, își pierduse vitalitatea. Acum, după curățare, retușare și aplicarea unui nou strat de vernis, este vie și strălucitoare", a spus restauratorul.

Cum a ajuns pictura într-o casă din Michigan

Istoricul tabloului arată că Gertrude Abercrombie expusese lucrarea în șase expoziții personale între 1951 și 1953, unde era evaluată la prețuri modeste, între 50 și 150 de dolari. Pentru că nu a fost vândută, pictorită i-a oferit tabloul unui medic din Kalamazoo, Michigan, în schimbul unor servicii medicale.

După decesul doctorului, lucrarea a rămas în posesia familiei timp de mai multe decenii, ajungând în final să fie scoasă la vânzare împreună cu celelalte bunuri din casă.

Record la casa de licitații

Apreciată inițial de casa de licitații Freeman’s la o valoare cuprinsă între 150.000 și 250.000 de dolari, lucrarea a stârnit un interes uriaș în rândul colecționarilor. Bătălia ofertelor a urcat prețul final la 1,35 milioane de dolari, stabilind un nou record de vânzare pentru operele create de Gertrude Abercrombie.

Precedentul record pentru o lucrare a artistei fusese stabilit la casa Sotheby's, când tabloul „Message for Mercy” s-a vândut cu 1,02 milioane de dolari.

Gertrude Abercrombie, supranumită de critici „regina boemă” a scenei artistice din Chicago, a fost o pictoriță suprarealistă cunoscută pentru compozițiile sale inspirate din vise și simboluri personale. Artista, strâns legată și de comunitatea de jazz a vremii, includea frecvent în tablourile sale scoici, pisici, bufnițe sau peisaje nocturne, considerând aceste elemente drept mărci ale identității sale artistice.