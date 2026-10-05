Aproape jumătate dintre români se tem de sărăcie, iar îngrijorările lor sunt mult peste cele din Uniunea Europeană

Pentru români, scăderea nivelului de trai și sărăcia sunt principalele motive de îngrijorare. Temerile acestora sunt mai accentuate decât în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, arată datele din Eurobarometrul privind percepţia europenilor asupra economiei, prelucrate de Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România.

62% dintre români se declară preocupați de scăderea nivelului de trai

Conform sursei menționate, 62% dintre români se declară preocupați de scăderea nivelului de trai, față de 40% la nivelul UE, în timp ce 48% sunt îngrijorați de sărăcie, comparativ cu 32% media europeană, relatează TVR Info.

„Aceste îngrijorări se reflectă şi în ceea ce priveşte bunurile şi serviciile pe care cetăţenii români se tem că nu şi le vor putea permite în următoarele 12 luni. Cei mai mulţi declară că se tem că nu-şi vor permite: călătoriile – 45% dintre respondenţi; utilităţile (facturile la energie, apă etc.) – 44%; îngrijirile medicale – 44%. În cazul utilităţilor, România se află peste media europeană, fiind depăşită doar de Irlanda (47%) şi Grecia (58%). Îngrijorarea se extinde şi la alimente: 40% dintre români se tem că nu şi le vor putea permite în următorul an. Procente apropiate se regăsesc în Irlanda (41%), Grecia (42%) şi Portugalia (46%)”, se arată în comunicatul Fundaţiei Friedrich-Ebert-Stiftung România.

Categoriile de bază nu sunt printre preocupările majore în Germania, Franţa sau Italia

De asemenea, în comparație, categoriile de bază, cum ar fi mâncarea, utilitățile, locuința, nu sunt printre preocupările majore în Germania, Franţa sau Italia, unde accesul la servicii mai puţin esenţiale, cum ar fi călătoriile, divertismentul sau servirea mesei în oraş, reprezintă principalul motiv de îngrijorare.

Jumătate dintre români consideră că economia țării se află într-o stare proastă, potrivit sondajului. Un sfert dintre respondenți o descriu ca fiind „nici bună, nici rea”, iar doar 21% o văd în condiții bune. În mod similar, media europeană arată că 49% dintre cetățeni consideră economia țării lor slabă.

Cele mai pesimiste perspective sunt înregistrate în Franța, unde 62% dintre respondenți au o percepție negativă, urmată de Germania și Bulgaria, fiecare cu 55%. Polonia, în schimb, se remarcă prin optimism: 41% dintre polonezi consideră că economia lor este într-o stare bună.