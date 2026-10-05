A început demolarea controlată a blocului din Rahova afectat de explozia din 2025. Utilajele speciale taie cele cinci etaje distruse, în timp ce Primăria Capitalei promite sprijin locatarilor pentru recuperarea bunurilor.

Se demolează cinci etaje din cele opt ale imobilului

Operațiunea de demolare a imobilului din cartierul bucureștean Rahova, grav afectat de deflagrația puternică din luna octombrie a anului trecut, a intrat într-o fază tehnică decisivă. Constructorul desfășoară o intervenție controlată, centrată pe etajele superioare ale clădirii, zonele cele mai afectate de unda de șoc și de distrugerile structurale, relatează Știrile PRO TV.

Pentru asigurarea preciziei și prevenirea prăbușirii necontrolate, echipele de intervenție folosesc un excavator de mare tonaj dotat cu o foarfecă hidraulică specială.

Echipamentul este utilizat pentru a tăia și separa cu atenție secțiunea grav avariată a blocului de structura care a rămas stabilă în urma exploziei.

Planul tehnic elaborat de experți nu presupune punerea la pământ a întregii clădiri în această etapă. Reprezentanții firmei de construcții au precizat că intervenția vizează dezafectarea a cinci etaje din totalul de opt ale imobilului, acestea fiind identificate de ingineri ca având un risc crescut de prăbușire și daune iremediabile la structura de rezistență.

Foarfeca hidraulică permite segmentarea elementelor de beton și armătură din fier fără a transmite vibrații puternice către tronsoanele rămase în picioare sau către clădirile din imediata apropiere.

Cum își pot recupera locatarii bunurile din apartamente

Lucrările de punere în siguranță la blocul din Rahova, grav afectat de explozia din octombrie 2025, au început oficial pe 22 septembrie 2026, conform unui anunț făcut de Primăria Capitalei. Constructorul a finalizat organizarea de șantier, iar echipamentele și materialele necesare sunt deja la fața locului, informează Buletin de București.

Prima etapă a intervenției presupune montarea a 480 de stâlpi de susținere, cunoscuți drept „popi”. Potrivit Primăriei Capitalei, această operațiune va dura aproximativ 10 zile. În acest timp, vor fi aduse și o macara, alături de un utilaj de mari dimensiuni, destinat demolării controlate a etajelor superioare ale imobilului.

Apartamentele situate deasupra etajului 5, cel mai afectat de explozie, vor fi demolate complet. Locatarii vor avea posibilitatea de a-și recupera unele bunuri de valoare din moloz, în condiții controlate.

Pentru celelalte etaje, locatarii vor intra etapizat în apartamente, sub stricta supraveghere a echipelor specializate și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), pentru a-și recupera documente, haine sau alte obiecte mici. Mobilierul sau alte bunuri voluminoase nu vor putea fi recuperate.

Tragedia din 17 octombrie 2025

Explozia devastatoare din 17 octombrie 2025 a avut consecințe tragice: patru persoane și-au pierdut viața, iar mai multe au fost rănite. Blocul afectat, precum și imobilele vecine au suferit pagube semnificative, iar locatarii au fost evacuați de urgență. După aproape un an de la incident, lucrările de reconstrucție și punere în siguranță marchează un pas important spre normalitate pentru comunitatea locală.