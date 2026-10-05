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Președintele a desemnat un nou premier, ignorând din nou configurația parlamentară și partidul care a câștigat alegerile, consideră Sorin Grindeanu. „PSD nu va participa și nu va da voturi în alb pentru o construcție politică ce ar însemna o nouă aventură politică”, a transmis Sorin Grindeanu pe Facebook.
Partidul Social Democrat va analiza propunerea în cadrul unei ședințe a Biroului Permanent Național programată pentru mâine. Liderii social-democrați cer clarificări din partea premierului desemnat privind componența viitorului Guvern și măsurile prioritare pentru redresarea economiei și protejarea puterii de cumpărare. „România are nevoie urgentă de un guvern care să schimbe direcția greșită a țării”, a adăugat Grindeanu.
În cazul în care noul premier va susține politicile de austeritate promovate anterior, PSD consideră că soluția ar putea fi organizarea de alegeri anticipate. „Îmi doresc să punem punct României interimatelor!”, a subliniat Grindeanu.