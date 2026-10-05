O melodie lansată în 2009 trăiește, peste aproape 20 de ani, cel mai spectaculos moment din întreaga ei istorie. „Stay with me”, piesa semnată de Akcent, a devenit cea mai virală piesă din lume în 2026 și a urcat până pe locul 8 în clasamentul mondial al celor mai căutate piese, top care arată în timp real ce caută și ce ascultă oamenii din întreaga lume.

La peste 15 ani de la lansare, hitul românesc concurează cot la cot cu cele mai mari piese ale momentului. Și totul a pornit de la un gest cât se poate de simplu: în anul 2024, o tânără influenceriță și artistă din străinătate a postat un clip filmat într-o parcare, alături de prietenii ei, în timp ce se distrau pe refrenul de la „Stay with me”.

Momentul de bucurie pură a cucerit internetul: videoclipul original are astăzi 45 de milioane de vizualizări și 1,5 milioane de aprecieri pe Instagram, iar partea a doua, lansată recent, a strâns 20 de milioane de vizualizări în doar trei zile.

Acel clip a readus piesa în atenția lumii și a împins-o atunci în clasamentele mondiale, însă nu atât de sus pe cât avea să ajungă. În urmă cu aproximativ două săptămâni, pe TikTok și pe Instagram a explodat un nou trend: oamenii au început să recreeze clipul tinerei cu ajutorul inteligenței artificiale, înlocuind personajele din video cu actori din filme și seriale, fotbaliști, artiști celebri, personalități politice sau, pur și simplu, cu prietenii lor.

Fiecare și-a imaginat propria „petrecere din parcare”, alături de cine și-a dorit. Iar trendul s-a extins rapid în întreaga lume și a dus „Stay with me” pe locul 8 în Top 200 global al celor mai căutate piese și pe primul loc în clasamentul viral mondial, devenind cea mai virală piesă de pe planetă. A ajuns în fruntea topului viral și în Polonia, Brazilia, Turcia și Germania și se află în Top 3 viral în țări precum Cehia, Ungaria, India, Kazahstan, Austria, Italia, Elveția și Uzbekistan.

În multe țări, melodia este și în Top 10 al celor mai căutate piese, iar în Brazilia a urcat chiar pe primul loc. Trendul a ajuns, firesc, și în România. Akcent a intrat în joc și a folosit trei „ere” diferite din carieră pentru a înlocui personajele din clip, un mic album de familie muzical, de la începuturi până astăzi.

Publicul a reacționat imediat: videoclipul lui Adi Sînă a strâns 1,1 milioane de vizualizări și 30.000 de aprecieri în doar câteva zile. Pentru Akcent, momentul are o greutate aparte.

„Am scris «Stay with me» acum aproape 17 ani, într-o cameră, fără să-mi imaginez vreodată unde va ajunge. Iar acum o aud cântată într-o parcare de peste hotare, într-un clip făcut în Brazilia, pe telefoanele unor copii din Turcia sau Uzbekistan. Muzica face ceea ce noi, oamenii, uneori nu reușim: trece granițe, limbi și ani, și adună lumea la un loc! Nu-mi vine să cred cât de departe poate ajunge o melodie și cât de frumos e să vezi că, după atâta timp, oamenii încă dansează pe ea. Sunt profund recunoscător și, sincer, încă emoționat”, a afirmat Adi Sînă.