5 luni de batjocură la adresa imaginii României și împotriva intereselor poporului român

Luni, 5.10.2026, se fac 5 luni de la demiterea de către Parlament a Guvernului Bolojan, cu număr covârșitor de voturi, 281, exprimate contra acestui prim-ministru semi-eșuat, care a aplicat politici publice eronate pentru a rezolva o problemă reală (aceea a deficitului bugetului public național scăpat de sub control de guvernările PSD+PNL de după 2021, denumite Nicu+Marcel, patronate politic de îngâmfatul Klaus Iohannis).

Litera și, mai ales, spiritul Constituției impun ca, într-o asemenea situație, Președintele României să aibă inițiativa restabilirii rapide unei stări de constituționalitate și normalitate în funcționarea acestei instituții extrem de importante a administrației publice:

-ori să se formeze un nou guvern, pe baza votului de încredere acordat de Parlament pentru un nou program de guvernare și o nouă listă de miniștri prezentate de un candidat la funcția de prim-ministru desemnat de Președinte, după consultarea partidelor parlamentare (conform art. 103 din Constituție),

-ori să se dizolve Parlamentul (dacă după 60 de zile de la prima cerere acesta nu va fi acordat votul de încredere pentru formarea unui nou guvern, ci va fi respins cel puțin 2 solicitări de învestitură, conform art. 89 din Constituție).

Ce s-a întâmplat în aceste 5 luni? Cele două centre de putere (văzută și nevăzută) formate în jurul lui Nicușor Dan și, respectiv, Ilie Bolojan s-au luptat și s-au anihilat reciproc, ajungând într-o situație de blocaj parțial al statului român, un fel de șah-pat/remiză.

Echipa Dan nu a reușit să instaleze un alt guvern legitim, din punct de vedere constituțional și democratic, în principal din cauza desemnării de către Președinte a unor candidați slăbuți, neconvingători, incapabili să convingă minim 233 de parlamentari. Echipa Bolojan nu a reușit să forțeze declanșarea alegerilor anticipate, dar a reușit să păstreze pixul de la Palatul Victoria, cu care s-au semnat contracte de achiziții publice de multe miliarde de Euro și au continuat să fie numiți/menținuți în funcții publice diverși clienți politici.

Din punctul meu de vedere, ca simplu cetățean, consider lupta politică legitimă, atât timp cât se desfășoară în limitele Constituției și pune mereu deasupra intereselor personale/de partid interesul poporului român, titularul suveranității naționale (conform art. 2 din Constituție). Dar, mi se pare evident că în aceste 5 luni:

-s-a încălcat Constituția în litera și spiritul ei (de exemplu prin nedesemnarea de către Președinte a altui candidat de prim-ministru, între 22.06.2026, când Parlamentul a respins propunerea de guvern Veștea și 21.09.2026 când s-a publicat în Monitorul Oficial decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan),

-s-a deteriorat mult imaginea României în ochii multor parteneri/finanțatori/posibili investitori/oameni simpli care se uită la noi.

Cel mai grav fenomen mi se pare adâncirea stării de depresie colectivă trăită de poporul nostru, de deznădejde, de neîncredere în actualii lideri politici, în viitorul țării noastre sub conducerea acestora. Mă doare să cunosc antreprenori români, unii de mare succes și cert patrioți, care nu mai au încredere să învestească în țara noastră, ci se uită și se îndreaptă deja spre oportunități în alte țări/piețe...

O posibilă soluție la actualul blocaj al țării

Raportat la situația de fapt pe care o trăim și pe baza informațiilor publice disponibile, am propus încă din 18.08.2026 o posibilă soluție concretă la actualul blocaj politic.

Între timp, nu am văzut din partea lui Nicușor Dan altă soluție mai bună. Ci ne-a oferit ori nimic, ori o nouă desemnare de candidat de prim-ministru neconvingător, ca răspuns la o propunere la mișto făcută de PNL+USR+UDMR pe 26.06.2026, un fel de răspuns “cu sec” la un bluf dintr-un joc de poker. Pentru acești politicieni, nu pare să conteze că, doar în luna septembrie 2026, rezervele Băncii Naționale a României au scăzut cu peste 4,8 miliarde de Euro, ca să dăm doar un exemplu...

O speranță

Oare luni 5.10.2026, când a promis că va face o nouă propunere de candidat la funcția de prim-ministru după o nouă rundă de consultare cu partidele parlamentare, iar o va da în bară Președintele? Are Nicușor Dan impresia că România își mai permite prelungirea actualului eșec de gestionare a crizei politice?!