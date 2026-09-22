Susține Susține

De ce să pui orez în recipientul cu sare

Ana Maria Teodorescu
Comentează
Solniță cu sare și orez
Solniță cu sare și orez
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Sarea se poate păstra mult timp, dar nu rămâne mereu în cea mai bună stare, ușor de folosit. Într-o bucătărie unde umiditatea este ridicată, granulele încep să se lipească, se formează cocoloașe, iar solnița se înfundă exact când ai nevoie de ea. Unul dintre cele mai cunoscute trucuri este să pui câteva boabe de orez. Iată de ce.

Cuprins:

De ce se întărește sarea în recipient

Sarea se poate umezi și întări chiar dacă nu intră în contact direct cu apa. Este suficient ca solnița să nu se închidă bine sau să fie ținută aproape de aragaz, chiuvetă ori într-o zonă unde aerul este mai umed. Sarea atrage vaporii de apă din aer, iar aceștia dizolvă ușor suprafața cristalelor. Când apa se evaporă, cristalele rămân lipite unele de altele și se formează cocoloașe tari, care pot bloca găurile solniței.

Sarea fină se aglomerează mai ușor, deoarece granulele mici se lipesc repede unele de altele. În plus, chiar și cocoloașele de dimensiuni reduse pot înfunda găurile înguste ale solniței.

Cum ajută boabele de orez în recipientul cu sare

Orezul uscat poate prelua o parte din umezeala din aerul aflat în recipient. Cantitatea absorbită nu este mare, dar poate fi suficientă pentru a preveni lipirea cristalelor de sare atunci când umiditatea este moderată.

Boabele mai au și un rol practic. Atunci când solnița este mișcată, ele se lovesc de sare și pot desface aglomerările mici înainte ca acestea să se întărească. Orezul funcționează astfel atât ca un ajutor împotriva umezelii, cât și ca un mic element care pune granulele de sare în mișcare.

Efectul se observă cel mai bine într-o solniță folosită frecvent. De fiecare dată când recipientul este agitat, boabele de orez se deplasează prin sare și împiedică așezarea ei într-o grămadă compactă.

Orezul nu schimbă gustul sării și, dacă găurile solniței sunt suficient de mici, rămâne în interiorul recipientului.

Cum se pune orezul în sare

Pentru o solniță obișnuită sunt suficiente aproximativ 10-20 de boabe de orez. Nu este nevoie să umpli recipientul cu orez și nici să folosești aceeași cantitate de orez și sare.

Recipientul trebuie să fie complet curat și uscat. Dacă tocmai a fost spălat, este important să fie lăsat să se usuce foarte bine, inclusiv în jurul găurilor și în interiorul capacului. Chiar și câteva picături rămase în solniță pot face sarea să se întărească imediat.

Se pun boabele de orez pe fundul recipientului, apoi se adaugă sarea. Orezul se va amesteca treptat cu aceasta atunci când solnița este folosită.

Dacă este vorba despre un borcan mai mare, din care sarea se ia cu lingurița, pot fi adăugate câteva zeci de boabe. Totuși, în acest caz este mai important ca borcanul să aibă un capac care se închide bine. Într-un recipient larg și deschis des, orezul nu poate compensa cantitatea de umezeală care pătrunde de fiecare dată.

Ce fel de orez se folosește

Cel mai potrivit este orezul alb, crud și complet uscat. Poate fi cu bob lung sau rotund, e mai puțin important. Condiția este ca boabele să fie mai mari decât găurile solniței.

Orezul nu se spală înainte de folosire. Dacă este spălat, trebuie uscat complet, ceea ce complică inutil lucrurile. Se folosesc direct boabe curate dintr-un pachet păstrat în condiții bune.

Orezul alb este preferat celui brun. De asemenea, orezul foarte mărunt sau spart nu este potrivit pentru o solniță cu găuri largi, deoarece poate cădea peste mâncare. În acest caz, se aleg boabe mai mari.

Când trebuie schimbat orezul din recipientul cu sare

Nu există un interval clar recomandat. Dacă solnița este păstrată într-un loc uscat, boabele pot rămâne în interior câteva luni sau până când solnița se golește. Într-o bucătărie umedă, pot avea nevoie să fie schimbate mai des.

Orezul se înlocuiește atunci când nu mai ajută, când sarea începe din nou să formeze cocoloașe sau când boabele și-au schimbat aspectul. Dacă devin moi, umflate, sfărâmicioase ori capătă un miros neobișnuit, trebuie aruncate.

La fiecare golire completă a solniței, recipientul se spală, se usucă foarte bine și se umple cu sare și orez proaspete. Nu este indicat să se adauge în mod repetat sare nouă peste resturile vechi, fără ca recipientul să fie curățat din când în când.

În ce recipiente funcționează cel mai bine

Trucul este util mai ales în solnițele care nu sunt complet etanșe. Găurile din capac permit aerului să intre, iar orezul poate prelua o parte din umezeala care ajunge în interior.

Într-un borcan cu capac etanș, diferența va fi mai puțin vizibilă, deoarece aerul umed nu ar trebui să pătrundă în cantitate mare. Dacă sarea este pusă uscată într-un asemenea recipient și se folosește întotdeauna o linguriță curată, orezul nici nu este necesar.

În recipientele deschise, așa cum sunt solnițele fără capac sau vasele de sare ținute lângă aragaz, efectul este limitat. Acolo intră permanent aer umed, abur, stropi și particule de mâncare.

Ce poți face dacă sarea s-a întărit deja

Orezul ajută mai ales la prevenirea problemei. Nu va desface prea repede un bulgăre mare de sare care a absorbit deja multă umezeală.

Dacă sarea este curată și doar s-a aglomerat, cocoloașele pot fi sfărâmate cu o lingură, după care se mută într-un recipient curat și perfect uscat.

În cazul în care sarea a intrat în contact cu lichide, resturi de mâncare sau o linguriță murdară, este mai bine să fie înlocuită.

Alte metode prin care păstrezi sarea uscată

Orezul este un ajutor, însă locul și recipientul în care ții sarea contează mai mult. Păstrează sarea într-un borcan cu capac care se închide bine, departe de chiuvetă, aragaz, fierbător și mașina de spălat vase.

Folosește întotdeauna o linguriță uscată. O linguriță cu urme de apă, sos sau mâncare poate umezi rapid o parte din conținut.

Nu păstra o rezervă foarte mare de sare într-un recipient deschis zilnic. Este mai practic să ai un borcan bine închis pentru cantitatea mai mare și să umpli solnița puțin câte puțin.

Există și pliculețe care absorb umezeala, dar trebuie folosite numai produse destinate în mod clar contactului cu alimentele. Pliculețele recuperate din cutii de încălțăminte, electronice sau alte ambalaje nu se introduc în recipientele cu alimente.

Unele sortimente de sare conțin deja agenți antiaglomeranți. Aceștia sunt adăugați în cantități mici pentru a împiedica granulele să se lipească, fie prin limitarea contactului dintre ele, fie prin preluarea umezelii.

Sare iodată sau neiodată, care este diferența

Sarea iodată este sare obișnuită în care a fost adăugată o cantitate mică de iod, de regulă sub formă de iodat sau iodură de potasiu. Iodul este necesar pentru producerea hormonilor tiroidieni, implicați în reglarea metabolismului, dar și în creșterea și dezvoltarea normală a organismului.

Iodarea sării a fost introdusă pentru prevenirea deficitului de iod, care poate duce la mărirea tiroidei și la alte probleme de sănătate. Organizația Mondială a Sănătății consideră iodarea sării o metodă eficientă de creștere a aportului de iod la nivelul populației. Recomandarea actuală este să folosim mai puțină sare, dar să o alegem iodată.

Sarea neiodată nu conține iod adăugat. Poate avea în mod natural cantități foarte mici, însă acestea diferă de la un produs la altul și, în general, nu reprezintă o sursă sigură. Sarea de mare, sarea roz de Himalaya, sarea kosher și fleur de sel nu sunt, de obicei, iodate, dacă acest lucru nu este menționat clar pe ambalaj.

Alegerea unui sortiment neiodat nu este neapărat o problemă pentru persoanele care obțin suficient iod din pește, fructe de mare, lactate, ouă sau alte alimente.

Descoperă și câtă sare este recomandat să consumi pe zi

Principalele tipuri de sare și la ce se folosesc

Diferite tipuri de sare
Diferite tipuri de sare

Sarea de masă

Este sarea fină folosită în mod obișnuit pentru gătit și asezonare. Se dizolvă repede și poate fi măsurată ușor. De cele mai multe ori este iodată și conține agenți antiaglomeranți, dar compoziția trebuie verificată pe etichetă.

Fiind foarte fină, se distribuie uniform în mâncare, însă se poate pune ușor o cantitate prea mare. O linguriță de sare fină conține mai multă sare decât o linguriță umplută cu cristale mari, pentru că granulele mici se așază mai compact.

Sarea de mare

Sarea de mare se obține prin evaporarea apei sărate. Poate fi fină, grunjoasă sau sub formă de fulgi, iar gustul și culoarea diferă în funcție de locul din care provine și de modul în care este prelucrată.

Conține urme de diferite minerale, dar cantitățile sunt prea mici pentru ca sarea de mare să devină o sursă importantă de calciu, magneziu sau fier. Din punct de vedere al sodiului, nu este foarte diferită de sarea obișnuită atunci când comparăm aceeași greutate.

Unele sortimente de sare de mare nu conțin agenți antiaglomeranți și pot forma cocoloașe mai ușor. De asemenea, nu sunt neapărat iodate, dacă nu e precizat acest lucru.

Sarea grunjoasă

Are cristale mai mari și este folosită la gătit, la saramuri, la unele conserve sau pentru crusta anumitor preparate. Cristalele mari sunt ușor de luat între degete, dar se dizolvă mai lent decât sarea fină.

Sarea grunjoasă poate fi iodată sau neiodată. Mărimea granulelor nu spune nimic despre conținutul de iod, așa că este necesară citirea etichetei.

În rețetele în care cantitatea trebuie respectată cu precizie, sarea este mai bine să fie cântărită. O lingură de sare grunjoasă nu are aceeași greutate cu o lingură de sare fină.

Sarea roz de Himalaya

Este o sare gemă extrasă din zăcăminte și recunoscută după culoarea roz, dată de cantitățile mici de minerale, inclusiv compuși ai fierului. Deși este adesea prezentată ca o alternativă mult mai sănătoasă, ea este alcătuită în cea mai mare parte din clorură de sodiu.

Mineralele care îi dau culoarea sunt prezente în cantități reduse și nu înlocuiesc alimentele bogate în fier, magneziu sau calciu. În plus, sarea roz nu este, de obicei, iodată, dacă producătorul nu precizează acest lucru.

Află și cât de sănătos este consumul de sare de Himalaya

Fleur de sel și sarea sub formă de fulgi

Fleur de sel este o sare mai specială, formată la suprafața bazinelor de evaporare și recoltată manual. Are cristale fine, neregulate, ușor crocante și este folosită mai ales la final, peste mâncarea deja preparată.

Sarea sub formă de fulgi are o textură ușoară și se sfărâmă repede între degete. Este potrivită pentru salate, legume, pește, carne și deserturi, atunci când se dorește ca sarea să se simtă în anumite îmbucături.

Aceste sortimente sunt folosite mai mult pentru textură și gust decât pentru gătitul de zi cu zi. De regulă, nu sunt iodate și trebuie protejate bine de umezeală.

Sarea kosher

Numele nu descrie neapărat originea sării, ci este legat de folosirea ei tradițională în pregătirea mâncărurilor după regulile alimentare evreiești.

Află mai multe despre ce este mâncarea kosher

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: evergreen curiozități
Parteneri
E breaking în toată țara! Informația care a ajuns la secundă la toate buletinele de știri! Ce s-a întâmplat la 3 minute de la eliberarea lui Călin Georgescu
Viva.ro
E breaking în toată țara! Informația care a ajuns la secundă la toate buletinele de știri! Ce s-a întâmplat la 3 minute de la eliberarea lui Călin Georgescu
Romina Gingașu, primele declarații după ce a șters fotografiile cu Piero Ferrari din mediul online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu românca și soțul ei milionar
Unica.ro
Romina Gingașu, primele declarații după ce a șters fotografiile cu Piero Ferrari din mediul online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu românca și soțul ei milionar
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Soția a răbufnit pe internet după ce jucătorul a părăsit lotul naționalei României: „Rușine să vă fie! Lacrimile mele au fost infinite”
Gsp.ro
Soția a răbufnit pe internet după ce jucătorul a părăsit lotul naționalei României: „Rușine să vă fie! Lacrimile mele au fost infinite”
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
Gsp.ro
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
Parteneri
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Avantaje.ro
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Fără mușchi și cu doar 65 de kilograme! Cum arăta Narcis Bujor de la „Insula Iubirii” la 21 de ani
Tvmania.libertatea.ro
Fără mușchi și cu doar 65 de kilograme! Cum arăta Narcis Bujor de la „Insula Iubirii” la 21 de ani
ALTE ȘTIRI
Am vizitat Muzeul Căilor Ferate Române din București
Reportaj
Știri România
16:00
Comoara ascunsă a Bucureștiului: locomotive de 150 de ani și povești care au schimbat România
Fostul procuror-șef al DIICOT Ialomița a fost condamnat definitiv de Înalta Curte la închisoare cu amânare și 80.000 de lei amendă penală pentru fals. Foto: Profimedia
Știri România
15:40
Un fost şef DIICOT Ialomiţa, amendat cu 80.000 de lei și condamnat la un an de închisoare: Ce a făcut Alexandru Mihailiuc
Parteneri
Cum era viața în România anilor ’70. „Se găsea mâncare, se găseau haine. Anii ’80 au adus nota de plată”
Adevarul.ro
Cum era viața în România anilor ’70. „Se găsea mâncare, se găseau haine. Anii ’80 au adus nota de plată”
Ce a făcut Reghecampf aproape de miezul nopții, după ce tunisienii i-au pus barieră în drumul spre FCSB
Fanatik.ro
Ce a făcut Reghecampf aproape de miezul nopții, după ce tunisienii i-au pus barieră în drumul spre FCSB
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
Viva.ro
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
MONDEN
Irina Fodor si Radu Vâlcan
Stiri Mondene
16:41
Modificări importante în grila Antenei 1. Zilele în care Asia Express și Insula Iubiri nu vor fi difuzate
Actorul Alex Bogdan | Foto: Instagram
Stiri Mondene
16:09
Cum a rămas actorul Alex Bogdan fără toți banii: „Să fiu mai atent”. Mărturisiri dureroase la radio: Ce a pățit timp de 16 ani
Parteneri
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Un oraş din România devine municipiu. Va fi singurul din judeţ cu acest statut
Observatornews.ro
Un oraş din România devine municipiu. Va fi singurul din judeţ cu acest statut
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Parteneri
Gsp.ro
Suedezul trecut prin Superliga dezvăluie ce l-a uimit în România și solicită: „UE trebuie să se implice, ceva trebuie făcut la voi”
Gsp.ro
Curse mai scurte în Formula 1 din 2027!
Parteneri
Noua Miss Italia e româncă! Cine este tânăra care i-a dat gata pe membrii juriului
Mediafax.ro
Noua Miss Italia e româncă! Cine este tânăra care i-a dat gata pe membrii juriului
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Momente de panică în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în apropierea unui centru comercial. Localnicii au primit RO-Alert
Wowbiz.ro
Momente de panică în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în apropierea unui centru comercial. Localnicii au primit RO-Alert
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Wowbiz.ro
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
BREAKING Judecătorii de la Tribunalul București au dat decizia în cazul lui Călin Georgescu. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale
Redactia.ro
BREAKING Judecătorii de la Tribunalul București au dat decizia în cazul lui Călin Georgescu. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale
Un copilaș de doi ani și-a pierdut viața într-o locuință cuprinsă de foc, în județul Sălaj
Kanald.ro
Un copilaș de doi ani și-a pierdut viața într-o locuință cuprinsă de foc, în județul Sălaj
POLITIC
Colaj : Mirabela Gradinaru la New York, cu ocazia adunării ONU 21-septembrie-2026, participă la un eveniment organizat de fundașia Melaniei Trump, este îmbrăctă într-un cosutm de culoare bej
Politică
09:30
Mirabela Grădinaru, invitată la un dejun oferit de Melania Trump. Partenera președintelui României are program separat
Nicușor Dan îmbrăcat în costum bleumarin și cravată cu model, privind spre cameră din spatele unui pupitru oficial.
Politică
08:30
Nicușor Dan a explicat ce se întâmplă dacă Siegfried Mureșan nu reușește să formeze guvernul: Toate variantele pe care le știți
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Radu Constantea dezvăluie: De ce U Cluj e cea mai bună opțiune pentru Stanciu și Burcă după China
Fanatik.ro
Radu Constantea dezvăluie: De ce U Cluj e cea mai bună opțiune pentru Stanciu și Burcă după China
Șeful Nvidia respinge scenariile apocaliptice despre AI: Șanse zero ca lumea să se sfârșească în 2030
Spotmedia.ro
Șeful Nvidia respinge scenariile apocaliptice despre AI: Șanse zero ca lumea să se sfârșească în 2030
Ultimele știri
Exclusiv
Știri România
16:00
De ce a fost condamnat la 6 ani și șase luni de detenție directorul de închisoare care se lăuda că are „o reputație impecabilă, poate cea mai nepătată din tot sistemul”
Cultură și Vacanțe
16:56
Kerosenul a ajuns la cel mai mare preț din ultimele cinci luni. Companiile aeriene vor să crească prețurile din cauza scumpirii combustibilului
Lifestyle
16:45
O tânără a primit din greșeală o alocație de peste 10.000 de euro, iar acum fiscul îi cere toți banii înapoi: „Eroare de procesare”
Stiri Mondene
16:45
MasterChef, 22 septembrie 2026. Mara Ognean, mărturisire tulburătoare: „Mâncam un piept de pui cu roșii la trei zile”
Citește mai multe
TRENDING
BREAKING NEWS
Știri România
15:29
Călin Georgescu a scăpat de arestul preventiv în dosarul în care a fost acuzat de DIICOT de înșelăciune. Tribunalul București a decis control judiciar - Surse
Analiză
Știri România
13:00
Doru Giugula, fost ofițer USLA, consilier general al PSD la PMB timp de 16 ani și candidat la parlamentare, declarat „lucrător” al Securității comuniste
Știri Externe
07:49
Prognoză pentru iarna 2026-2027 în Europa. Harta ninsorilor a fost actualizată de meteorologi
Auto
08:49
Șoferii primesc reduceri de 15% la RCA de la Asirom, dar cu o condiție
avion air france pe pistă
Cultură și Vacanțe
16:10
Piloții și însoțitorii de bord din Franța intră în grevă, luna viitoare. Cele cinci zile în care zeci de zboruri vor fi anulate
Robert Lloyd(stânga) a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea lui Michael McDermott, în 1996 Sursă foto: colaj foto /Greater Manchester Police
Lifestyle
16:07
Un bărbat a mers la poliție și a mărturisit o crimă comisă în urmă cu 30 de ani: nimeni nu îl bănuia
Cum recunoști peștele proaspăt de cel vechi - O femeie cu mâna la gură respinge o tigaie cu pește pusă pe o masă
Lifestyle
15:56
Ghid de cumpărare: cum recunoști peștele proaspăt de cel vechi
Geantă de plajă pe o plajă cu nisip
Cultură și Vacanțe
15:32
Noua tactică folosită de hoții de pe plajele din Grecia, la final de sezon: „Priveau insistent spre lucrurile noastre”
Sarah Maria Rizea, o tânără de origine română în vârstă de 20 de ani, a fost desemnată oficial câștigătoarea celei de-a 80-a ediții a prestigiosului concurs Miss Italia 2026. Sursă foto Facebook/Ambasada României în Italia / Ambasciata di Romania in Italia
Lifestyle
15:22
Cine este Sarah Maria Rizea, românca de 18 ani aleasă Miss Italia: de la medalii internaționale la înot la coronița de regină a frumuseții
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Femeie încălzindu-și mâna lângă radiator interior, closeup
Știri România
15:08
Termoenergetica începe probele la căldură de la 1 octombrie. Când se pornește căldura în București
generalul maior (r) Adrian Ciolponea
Exclusiv
Știri România
13:26
O bună parte din aliații europeni din NATO iau în calcul un atac al Rusiei. Ce spune generalul Adrian Ciolponea că ar trebui să facă România
Primul strat de zăpadă s-a așternut la Bâlea Lac
Știri România
13:15
Prima zăpadă a sosit la Bâlea Lac: între „vai, nu” și „ce frumos”
O regulă nouă ar putea aduce mai ușor medicii români din Marea Britanie înapoi în spitalele din țară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto. Shutterstock
Știri România
13:14
Medicii români din Marea Britanie s-ar putea întoarce mai ușor în spitalele din țară. Regula nouă care le simplifică revenirea
Călin Georgescu a ieșit încătușat din sediul DIICOT, după ce a fost reținut 24 de ore. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Opinii
09:30
„Martirul” Georgescu și aritmetica anticipatelor: cât valorează cătușele la urne?
Nicușor Dan este președintele României din mai 2025. Foto: Hepta
Opinii
07:00
Apocaleapșa după Nicușor
fulgere-furtuna-stalpi-energie-electrica
Analiză
Opinii
18 sept.
De ce energia nucleară este, pe termen lung, mai ieftină decât regenerabilele intermitente?
Felix Stroe (PSD), Alin Chirilă (PSD) și Alexandru Muraru (PNL)
Opinii
18 sept.
SIE are nevoie de un inspector general precum CIA, nu de atribuții polițienești precum FSB
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu