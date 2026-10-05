Proprietarii ruși și turci își vând masiv apartamentele în Budva, Muntenegru, iar chiriile au scăzut cu până la 200 de euro pe lună.

De ce își vând rușii și turcii locuințele din Budva

Piața imobiliară din Budva, considerată metropola turismului din Muntenegru, trece printr-o transformare profundă. După câțiva ani de speculație imobiliară și prețuri record pe litoralul Mării Adriatice, tendința s-a inversat: cetățenii ruși și turci au început să își vândă în masă proprietățile, iar chiriile lunare au înregistrat scăderi vizibile, relatează Blic, parte a grupului Ringier.

Conform datelor furnizate de agențiile imobiliare locale, prețurile chiriilor s-au redus cu 100 până la 200 de euro pe lună în comparație cu perioadele anterioare.

Această ieftinire vine pe fondul unei oferte tot mai mari de locuințe scoase la vânzare sau la închiriat pe termen lung, oferind o ușurare locuitorilor locali și celor care caută cazare stabilă în regiune.

Dificultăți tot mai mari

Valul de plecări ale cetățenilor străini este cauzat de mai mulți factori economici și administrativi. Mulți dintre rușii care s-au mutat în Muntenegru începând cu anul 2022 întâmpină dificultăți tot mai mari cu menținerea permiselor de reședință, cu obținerea vizelor și cu efectuarea tranzacțiilor financiare internaționale din cauza sancțiunilor globale.

În plus, costul de viață crescut i-a determinat pe mulți să își lichideze activele și să caute destinații mai accesibile sau să se întoarcă în țară.

„Toți sunt într-o zonă de incertitudine pentru că nu știu dacă vizele vor fi introduse oficial. Încă speră că nu, dar, din câte știm, este 100%. Mulți dintre ei au ridicat deja ancora din Budva. Conform anunțurilor pe care le avem, aproximativ 15% dintre turci au părăsit deja Muntenegru”, explică Tomislav Ranković, agent imobiliar.

Incertitudinea economică și modificările privind condițiile de acordare a rezidenței pe baza investițiilor imobiliare i-au împins pe mulți dintre aceștia să își retragă capitalul din Muntenegru.

Chiriile au scăzut considerabil în stațiune

Efectul direct al părăsirii pieței de către investitorii străini se vede pe piața locuințelor de închiriat. Dacă în anii precedenți găsirea unui apartament la un preț rezonabil era o misiune aproape imposibilă, oferta depășește acum cererea.

Un apartament cu un dormitor care se închiria anterior cu 600-700 de euro pe lună poate fi găsit în prezent la prețuri cuprinse între 400 și 500 de euro.