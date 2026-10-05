Eficiența energetică și confortul unei locuințe depind în mod direct de calitatea izolației termice folosite la construcție. În România, polistirenul rămâne una dintre cele mai populare alegeri pentru anveloparea blocurilor și a caselor. Cu toate acestea, în țările nordice, unde condițiile climatice sunt mult mai severe, soluțiile constructive urmează o filozofie complet diferită, axată pe durabilitate și materiale naturale.

Panouri din lemn tratat termic care rezistă la -30 de grade Celsius

Norvegia este recunoscută pentru tradiția sa în construcțiile din lemn, favorizată de suprafețele extinse de pădure accesibile încă din cele mai vechi timpuri. Deși lemnul este apreciat pentru proprietățile sale estetice și ecologice, integrarea lui în fațade expuse la viscol, ploaie și temperaturi de până la -30 de grade Celsius a necesitat dezvoltarea unor tehnologii de prelucrare de înaltă performanță.

Soluția tehnologică utilizată frecvent de norvegieni pentru exteriorul locuințelor o reprezintă panourile din lemn tratat termic, cunoscute sub denumirea de ThermoWood. Acest proces presupune încălzirea lemnului la temperaturi cuprinse între 160°C și 215°C, într-un mediu controlat, folosind aburul. Tratamentul modifică structura chimică a fibrei și elimină umiditatea din interiorul materialului, conferindu-i o stabilitate dimensională sporită.

Lemnul tratat termic are și protecție acustică

Datorită acestei transformări, materialul își reduce substanțial capacitatea de a absorbi apă din mediu. Această proprietate protejează fațada împotriva diferențelor mari de temperatură și previne apariția mucegaiului, a putregaiului sau atacul dăunătorilor. Rezistența la îngheț și ploaie permite păstrarea calităților izolante pe parcursul mai multor decenii, fără a fi necesare lucrări complexe de întreținere.

Pe lângă durabilitate, lemnul tratat termic asigură un transfer redus de căldură. Această caracteristică menține o temperatură interioară stabilă pe timpul iernii și împiedică supraîncălzirea camerelor pe durata verii. Protecția acustică reprezintă un alt avantaj important al acestui tip de fațadă, reducând zgomotul exterior.