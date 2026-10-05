Euro a suferit o depreciere semnificativă luni dimineață, atingând cel mai jos nivel din ultimele 17 luni, pe fondul îngrijorărilor legate de situația fiscală din Franța, anunță Reuters.

Moneda europeană a scăzut în timpul tranzacțiilor din Asia până la 1,1161 dolari, cel mai jos nivel din mai 2025, marcând a patra săptămână consecutivă de pierderi.

Problemele fiscale din Franța pun presiune pe euro

Analizele economice indică o legătură strânsă între deprecierea euro și instabilitatea financiară din Franța, generată de o scădere accentuată a obligațiunilor guvernamentale.

Aceste probleme au alimentat temerile că situația ar putea afecta și alte economii din zona euro.

Brent Donnelly, șeful departamentului de tranzacționare valutară la Spectra Markets, a declarat că „temerile privind politica franceză, despre care se anticipa că se vor accentua în această iarnă, au început deja să se materializeze”.

Ulterior, euro se tranzacționa la 1,1176 dolari, în scădere cu 0,68%. Moneda europeană a pierdut, de asemenea, 0,5% față de francul elvețian și 0,39% față de lira sterlină.

Director de cercetare la Pepperstone: Nu vă puneți în fața trenului

Chris Weston, director de cercetare la Pepperstone, le recomandă investitorilor să fie extrem de precauți în contextul actual.

„Nu vă puneți în fața trenului”, avertizează Weston, sugerând că scăderea ar putea continua, pe măsură ce problemele fiscale se amplifică.

El subliniază că există riscul unui efect de contagiune, care ar putea afecta alte țări din zona euro.

Posibile intervenții ale BCE

Scăderea euro și tensiunile de pe piața obligațiunilor franceze au ridicat întrebări cu privire la un posibil scenariu în care problemele Franței se extind la nivelul întregii zone euro, asemănător crizei datoriilor suverane din urmă cu peste un deceniu.

În acest caz, Banca Centrală Europeană ar putea fi nevoită să intervină pentru a sprijini piața datoriilor franceze.

Totuși, analiștii consideră că este prea devreme pentru a concluziona dacă riscul de contagiune este semnificativ.

Reacția pieței și rolul Germaniei

Ninghui Liu, director pentru strategie de investiții la State Street Investment Management, observă că instabilitatea fiscală din Franța a devenit mai evidentă în ultima săptămână.

„Este mai degrabă o problemă specifică Franței decât o criză a întregii zone euro”, afirmă Liu.