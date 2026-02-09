Declarația: „În spatele meu este barajul Vidraru care, ca toată România, a fost transformat într-o ruină!”

Context: În februarie 2026, liderul partidului AUR, George Simion, a lansat un apel la protest.

„Români, suntem în al 12-lea ceas! În spatele meu este barajul Vidraru care, ca toată România, a fost transformat într-o ruină! Este dovada faptului că au făcut din România un stat nefuncțional. 12 februarie, ora 12, cu toți oriunde sunteți în țară, trebuie să vă apărați dreptatea, trebuie să protestați împotriva acestor taxe înrobitoare și trebui să transmitem același mesaj de oriunde suntem: Stop! Nu se mai poate așa! Guvernul trebuie să plece acasă!”.

Ce verificăm: Care este starea barajului Vidraru?

Verificare

La jumătatea anului 2025, compania Hidroelectrica, administratorul barajului, a anunțat că va începe procedura de golire controlată a lacului de acumulare pentru efectuare unor lucrări de retehnologizare, în cadrul proiectului „Retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru”.

Ce vizează proiectul de retehnologizare

Proiectul „Retehnologizarea AHE Vidraru” implică, în principal, realizarea:

lucrărilor de montaj pentru întreg ansamblul de echipamente mecanice și electrice aferente uvrajelor amenajării, precum și integrarea instalațiilor deja modernizate, inclusiv realizarea lucrărilor de construcții necesare ca urmare a înlocuirii/reabilitării echipamentelor;

lucrărilor de construcții și instalații aferente construcțiilor hidrotehnice existente (baraj, derivație sub presiune, centrală, bloc tehnic) în vederea consolidării acestora în conformitate cu normativele de construcții în vigoare, lucrări de reparații ale structurii de rezistență, construire depozit pentru deșeuri și materiale refolosibile;

unui sistem automat de comandă – control al funcţionării echipamentelor și instalațiilor de la toate obiectele amenajării care să permită, pe lângă comenzile locale, conducerea întregului proces de producere a energiei electrice şi a serviciilor de sistem de la distanţă, fără personal permanent de exploatare în subteran centrală;

lucrărilor de arhitectură în Centrală (refacere pardoseli și finisaje în spațiile tehnologice, recompartimentări spații) și Blocul tehnic (amenajare cameră de comandă);

serviciilor de evaluare a stării tehnice a instalațiilor, proiectare și inginerie pentru fiecare dintre unitățile tehnice funcționale ce fac parte din obiectivul de investiții, cu scopul finalizării unui întreg care să confirme indicatorii tehnico-economici aprobați ai investiției;

activităților de project management constând în coordonarea lucrărilor, serviciilor, activităților de achiziție/fabricare/procurare, livrare, testare, verificare, punere în funcțiune în vederea realizării unui Proiect de retehnologizare.

Lucrarea de retehnologizare face parte din strategia de investiții a companiei și are o valoare de 188.382.000 de euro. Golirea, prima completă din 1974, va dura până în 28 februarie 2026.

De asemenea, Primăria Municipiului Curtea de Argeș a anunțat că acțiunea de golire „se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Apelor (art. 66), fiind avizată de Administrația Națională Apele Române prin adresa nr. DMLH 10939/06.05.2025, și beneficiind de Acordul de Mediu nr. 7/11.07.2022, emis de Agenția pentru Protecția Mediului.”

Am identificat o filmare realizată în 2 februarie 2026 (deci imediat după postarea lui George Simion), în care se poate vedea că barajul nu a ajuns o „ruină”.

*Sursă: captură foto – Youtube. Imagine dintr-o filmare făcută în 2 februarie 2026 la barajul Vidraru.

După cum se vede, barajul este intact.

Reprezentanții Hidroelectrica au transmis, pentru Factual, că:

„Încă din luna noiembrie 2024, Hidroelectrica a organizat ședințe de lucru cu toate instituțiile abilitate din județul Argeș, ședințe continuate și pe parcursul anului 2025 sub coordonarea Prefecturii Județului Argeș. În cadrul ședințelor s-au prezentat lucrările de retehnologizare, programul de golire, au fost desemnate comisii mixte pentru verificări în teren, au fost identificate zonele cu risc ridicat de inundare și lucrările necesare tranzitării în siguranță a debitelor evacuate în timpul golirii lacului de acumulare cu ajutorul golirilor de fund (…) Contractul de retehnologizare Vidraru, în valoare de peste 188 milioane euro, iar firma executantă răspunde integral pentru proiectare, execuție, livrarea echipamentelor și punerea lor în funcțiune. Include mecanisme prin care executantul este obligat să finalizeze lucrările la timp și la standardele asumate, iar Hidroelectrica dispune de instrumente legale și financiare pentru a se asigura de acest lucru”.

Factual.ro a publicat mai multe articole prin care a demontat aceste dezinformări: de la afirmațiile conform cărora Franța ar fura apa din lacul de acumulare, până la zvonurile potrivit cărora apa din Vidraru ar fi vândută la sticlă în magazinele franceze.

De asemenea, Ministerul Economiei a transmis un comunicat în care atrage atenția asupra mesajelor de dezinformare care au temă barajul Vidraru.

Concluzie: Afirmațiile liderului AUR, George Simion, sunt false. Barajul Vidraru nu este o ruină – a fost golit pentru a se putea face lucrările de retehnologizare contractate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE