Simion spune că parlamentarii AUR nu sunt de vânzare

George Simion, liderul AUR, a declarat înaintea votului din Parlament pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan că parlamentarii formațiunii pe care o conduce „nu sunt de vânzare”, în contextul negocierilor pentru votul asupra moțiunii de cenzură. Declarația sa vine pe fondul acuzațiilor de încercări de influențare a votului prin oferte și discuții cu parlamentarii din opoziție.

„Mesajul nostru e clar: nu suntem de vânzare, nu suntem trădători”, a subliniat Simion.

În cadrul dezbaterilor, deputatul liberal Gigel Știrbu a lansat o întrebare retorică inițiatorilor moțiunii: „Ce puneți în loc dacă trece această moțiune?” Adresându-se liderului AUR, Știrbu a speculat că acesta ar putea ajunge la guvernare alături de PSD, urându-le „o cumetrie îndelungată”.

Simion a criticat dur actuala coaliție de guvernare

În același context, Simion a criticat actuala coaliție de guvernare, acuzând-o de lipsă de acțiune și de promisiuni nerespectate.

El a menționat achiziția controversată a 100 de milioane de doze de vaccin și contractele cu Rheinmetall, calificându-le drept „tunuri financiare”.

„Ați avut timp să tăiați privilegiile și nu le-ați tăiat”, a adăugat liderul AUR.

George Simion anunță că AUR este pregătit să își asume o viitoare guvernare

În final, Simion le-a spus parlamentarilor că AUR este pregătit să își asume o viitoare guvernare.



„E timpul ca, prin votul de azi, vocea românilor să se audă. E timpul pentru reconciliere națională, e timpul pentru speranță și viitor. Ne asumăm viitorul acestei țări pentru a reda speranța românilor. România trebuie să meargă înapoi la votul românilor”, a mai spus el.

