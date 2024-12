De asemenea, liderul partidului de dreapta radicală AUR, George Simion, susține că în noua legislatură există suficiente voturi pentru demararea procedurii de suspendare a președintelui Klaus Iohannis.

„Avem voturi ca să inițiem (procedura de suspendare – n.r.) și apoi vom supunem la vot. Mi-am făcut o listă de 20 de acțiuni pe care putem să le facem. De ce îmi era frică pe 10 septembrie, și de ce îmi e frică și acum – pentru că mulți oameni îmi scriu să ieșim în stradă, și se gândesc la 21 și 22 decembrie – mie îmi e frică că oamenii simpli să nu fie folosiți de către Klaus Iohannis să nu declare stare de urgență. Lumea nu o să se liniștească, dar nici nu trebuie să lăsăm românii să devină victime la provocări fel de fel, pentru că ăsta e planul”, a mai spus liderul AUR.

George Simion, liderul AUR, acuză o lovitură de stat

Totul vine în contextul anulării turului 1 al alegerilor prezidențiale, George Simion făcând acuzații de organizarea unei „lovituri de stat”.

„Avem din păcate o lovitură de stat care arată cât de tare se tem de vocile libere. Arată cât de tare folosesc instituțiile statului împotriva celor care nu sunt de acord cu această lovitură de stat. Împotriva poporului, împotriva televiziunilor care nu se supun lor, prin intermediul CNA (Consiliul Național al Audiovizualului, n.r.), împotriva partidelor care sunt excluse de la posibilitatea de a guverna, sub pretextul europenismului și a valorilor europene”, a continuat liderul AUR.

George Simion susține că echipa sa de avocați colaborează cu cea a lui Călin Georgescu, iar președintele Klaus Iohannis ar trebui să dea un pas înapoi.

„Împreună cu echipa noastră de avocați, care colaborează inclusiv cu echipa de avocați a domnului (Călin) Georgescu, am spus să luăm prin eliminare și să încercăm toate metodele democratice. Am înțeles implicarea lui Anthony Blinken (șeful diplomației americane, n.r.), am înțeles că a venit domnul Alexander Soros Jr. în România, am văzut mesajele date, am văzut că doamna Lasconi caută susținere inclusiv din partea guvernului italian după ce i-a solicitat implicarea domnului Trump. Dar așa ceva nu este posibil, avem un președinte care iese din mandat pe 22 decembrie, un președinte care trebuie să facă un pas înapoi, să își dea demisia, după cum ar trebui să își dea demisia membrii CCR”, a spus Simion.

„Nu știu unde mai este separația puterilor în stat, dacă tot aparatul justiției este în genunchi și nu poate reacționa la un abuz evident, la încălcarea propriilor reguli de funcționare a Curții Constituționale. (…) Domnul avocat Gheorghe Piperea care a condus echipa de avocați ne-a expus toate variantele pe care le putem folosi. Astăzi spunea că așa ceva nu este posibil și, din ce știe el, nu există un precedent într-un stat al Uniunii Europene, într-un stat liber, de o astfel de implicare a puterii (anularea alegerilor, n.r.) și o astfel de lovitură de stat”, a continuat George Simion.

ICCJ a respins contestația AUR la hotărârea CCR

Tot miercuri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a respins contestaţia formulată de AUR împotriva hotărârii Curţii Constituţionale privind anularea întregului proces electoral al alegerilor prezidenţiale.

Motivul respingerii contestaţiei lui Simion este că instanţele judecătoreşti nu au competenţa să anuleze o decizie a CCR.

„Decizia CCR a anulat în totalitate procesul electoral. Nu doar turul I de scrutin a fost anulat, ci întregul proces electoral. Trebuie acum ca totul să fie luat de la capăt – minus, foarte probabil, candidaţii care vor fi invalidaţi pe parcurs pe motiv de note informative de la serviciile secrete. (…) A veghea asupra procesului electoral nu înseamnă a-l anula, ci a nu permite ca evenimente sau fapte administrative ori electorale să îl împiedice sau să îl deturneze de la parcursul normal”, mai scria în contestaţia depusă la ICCJ.

Când își încheie Klaus Iohannis mandatul

Curtea Constituțională a României a luat o decizie importantă privind mandatul președintelui Klaus Iohannis.

Deși mandatul său era programat să se încheie pe 21 decembrie 2024, instanța a stabilit că acesta va rămâne în funcție „până la depunerea jurământului de președintele nou-ales”.

În noul Parlament, configurația politică s-a schimbat semnificativ. Din 446 de parlamentari, 162 reprezintă partide de dreapta radicală, egalând numărul mandatelor deținute de PNL, USR și UDMR la un loc.

Printre noii parlamentari aleși pe 1 decembrie se numără figuri cunoscute precum Lidia Vadim Tudor și Mugur Mihăescu.

În contextul acestei noi configurații, PSD, USR, PNL, UDMR și grupul minorităților au ajuns la un acord pentru formarea unui guvern și a unei majorități parlamentare proeuropene. Liderii acestor partide au anunțat că programul de guvernare va fi elaborat într-o comisie comună.

CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale câștigat de Călin Georgescu

Curtea Constituțională a României a decis vineri, 6 decembrie, să anuleze primul tur al alegerilor prezidențiale care a avut loc pe 24 noiembrie și a fost câștigat neașteptat de Călin Georgescu.

Decizia Curții, una fără precedent în istoria României, a fost luată prin vot, în unanimitate, de toți cei 9 judecători, cu doar două zile înaintea turului 2 al alegerilor prezidențiale și va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Decizia este definitivă și obligatorie.

În turul 2 al alegerilor prezidențiale, programat pentru duminică, 8 decembrie, urmau să se înfrunte Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR).

Decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale a fost luată după desecretizarea documentelor din CSAT care arătau cum a fost sprijinit Călin Georgescu.

Concret, SRI și SIE au raportat activități care pun în pericol securitatea națională a României. SRI a identificat o campanie agresivă de promovare a lui Călin Georgescu pe TikTok, desfășurată cu încălcarea legislației electorale și prin manipularea algoritmilor rețelelor sociale pentru a-i crește rapid popularitatea.

În paralel, SIE a semnalat că România este o țintă pentru acțiuni hibride orchestrate de Rusia, inclusiv atacuri cibernetice, scurgeri de informații și acte de sabotaj pentru destabilizarea și influențarea opiniei publice din România în preajma alegerilor.

