„Am venit să ținem un moment de reculegere. Am văzut unele știri că am venit să votăm. Nu am venit să votăm și suntem conștienți în ce moment ne-a adus Curtea Constituțională”, a spus președintele AUR, George Simion, duminică, atunci când a aprins lumânări, alături de susținătorii săi.

Liderul AUR și-a exprimat îngrijorarea față de situația actuală, spunând că pe 8 decembrie, de Ziua Constituției, românii ar fi trebuit să voteze liber, însă CCR a anulat turul 1 al alegerilor prezidențiale.

„Nu se întâmplă. (…) Suntem astăzi aici pentru a pune această lumânare pentru democraţia din România, pentru a spune că poporul român este suveran şi pentru a ne opune unei dictaturi (…). E un moment de reculegere, o lumânare, e forma noastră de a ne arăta doliul”, a afirmat George Simion, într-o intervenție live pe pagina de Facebook.

În context, el a făcut un apel la calm și dialog, spunând că va colabora cu parlamentarii care vor semna o cerere către organizații internaționale precum Comisia de la Veneția, OSCE și GRECO.

„Vom colabora cu toți parlamentarii care luni semnează împreună cu noi cererea către Comisia de la Veneția, către OSCE, către GRECO și cred că, indiferent de ideologie, soluția este dialogul”, a declarat Simion.

