Chiar dacă popularitatea lui Donald Trump este la cote minime, candidatul de extremă dreapta aflat în fruntea cursei pentru Președinția României crede că o alianță cu actualul președinte american rămâne un atu câștigător înaintea alegerilor de duminică.

George Simion, care poartă cu mândrie șepci cu sigla Trump, a vorbit pentru publicația Politico imediat după o vizită la Washington, unde a acordat interviuri fostului consilier al lui Trump și gazdă de podcasturi, Steve Bannon, dar și activistului de extremă dreapta Jack Posobiec.

„Suntem aliați firești ai Partidului Republican și ne aliniem aproape perfect ideologic cu mișcarea MAGA”, a declarat George Simion, referindu-se la partidul său, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Pentru tabăra lui Trump, în special pentru JD Vance și Elon Musk, alegerile din România au devenit o adevărată cauză simbolică după ce scrutinul a fost anulat în decembrie anul trecut.

Autoritățile române au susținut că au fost nevoite să anuleze alegerile din cauza unor presupuse interferențe electorale și a unor atacuri hibride „agresive” venite dinspre Rusia.

Însă extrema dreaptă a acuzat statul că a răsturnat democrația, fiind incapabil să accepte victoria din primul tur a lui Călin Georgescu, un naționalist radical cunoscut ca simpatizant al Kremlinului.

Primul tur al alegerilor prezidențiale reluate din România va avea loc pe 4 mai, iar al doilea – pe 18 mai.

Dacă va câștiga Președinția, George Simion, în vârstă de 38 de ani, a promis că îi va oferi lui Călin Georgescu un rol-cheie în administrație, după ce acestuia i s-a interzis să candideze din nou.

„Suntem acum într-o campanie pentru a reinstaura democrația, voința poporului, statul de drept și ordinea constituțională”, a declarat Simion.

AUR este un partid conservator pe plan social, cu o viziune iredentistă asupra reconstrucției unei „Românii Mari”, ceea ce ridică perspectiva unor posibile tensiuni teritoriale și conflicte cu Ucraina, Moldova și Bulgaria. Deși neagă că ar fi pro-rus, Simion dorește stoparea ajutorului militar acordat Ucrainei.

🇷🇴🇺🇸Great to be on @JackPosobiec's show, to talk about Romanian people' struggle for #democracy, #freedom and #peace.#MAGA 🤝 #MEGA @humaneventslive @HumanEvents @RealAmVoice

CPP A0B0C1D1E1 pic.twitter.com/IdcCh9mJKx

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) April 21, 2025