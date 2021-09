George Simion a declarat că nu vede o problemă în a-și asuma o moțiune împotriva premierului Florin Cîțu alături de reprezentanții USR PLUS, chiar dacă Dan Barna nu vrea să-și asocieze numele cu formațiunea sa.

„Suntem oameni și reușim să găsim aceleași ținte. De exemplu, o altă țintă comună pe care am avut-o cu USR PLUS a fost propunerea de revenire la alegerea primarilor în două tururi. Că domnul Barna nu vrea să-și asocieze numele cu noi este problema lui, pe mine tot ce mă interesează este să-l dăm jos pe Cîțu”, a spus George Simion la Antena 3.

George Simion a explicat că discuțiile cu USR PLUS de joi s-au purtat pe o moțiune de 18 pagini pregătită de AUR, care conținea și critici la adresa USR, dar care vor fi eliminate, în urma înțelegerii cu partidul lui Barna și Cioloș.

„Noi am vorbit cu Ionuț Moșteanu, care este președintele grupului USR de la Camera Deputaților, să avem o moțiune comună, pornind de la textul nostru, care are 18 pagini, și să convenim pe un text. Știți, moțiunea noastră cuprinde inclusiv critici la adresa USR-ului”, a precizat Simion.

Vicepremierul Dan Barna a negat în această seară, la Digi24, că a negociat cu AUR pe tema moțiunii de cenzură împotriva guvernului Cîțu.

„Nu am negociat nimic cu AUR. Domnul Moșteanu a spus că avem o moțiune de cenzură pregătită. Am deschis-o spre vot tuturor parlamentarilor. Au avut loc discuții, eu nu am avut, cei de la AUR au spus că vor susține această moțiune, dacă se întâmplă lucrul acesta, foarte bine. Este o miză importantă ca această coaliție să poată să meargă mai departe cu un nou premier”, a spus Dan Barna.

Citeşte şi:

Dan Barna: Cîțu a sunat cu amenințări, înainte de demiterea lui Stelian Ion. Președintele USR PLUS neagă negocieri cu AUR

Lucian Bode, ministrul interimar al justiției: „Voi aviza Planul Național de Investiții Anghel Saligny”

Cum arată calculele în Parlament, în cazul moțiunii de cenzură. Un front comun PSD-USR-PLUS ar dărâma Guvernul Cîțu

