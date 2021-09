„Nu am negociat nimic cu AUR. Domnul Moșteanu a spus că avem o moțiune de cenzură pregătită. Am deschis-o spre vot tuturor parlamentarilor. Au avut loc discuții, eu nu am avut, cei de la AUR au spus că vor susține această moțiune, dacă se întâmplă lucrul acesta foarte bine. Este o miză importantă ca această coaliție să poată să meargă mai departe cu un nou premier”, a declarat vicepremierul Dan Barna, joi seara la Digi 24.

Reacția liderului USR PLUS a venit după ce Ionuț Moşteanu, purtător de cuvânt USR-PLUS, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că partidul a discutat cu AUR despre depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Cîțu.

Dan Barna a explicat și în ce au constat discuțiile cu cei de la AUR.

„80% din semnături le avem, sunt cele ale USR PLUS , semnăturile care au dus la investirea acestui Guvern, care azi nu mai are susținerea USR PLUS. Restul semnăturilor vor veni de la AUR, sper să fie și din altă parte.Nu există nicio colaborare cu AUR. Discuția domnului Moșteanu cu ei a fost să susțină moțiunea de cenzură a USR PLUS. Susținerea înseamnă semnarea. Nu suntem în conflict și nici în antiteză”, a mai declarat Barna.

Liderul USR PLUS a mai spus că la ședința coaliției care va avea loc vineri partidul pe care îl conduce va cere demisia de onoare a premierului.

„Vom avea mâine seară o discuție a coaliției în care vom încerca calea elegantă, firească, le vom spune că o demisie elegantă și de onoare a premierului Cîțu ar putea să rezolve mult mai simplu această situație de tensiune”, a mai tranasmis vicepremierul.

Actuala criză guvernamentală a pornit odată cu revocarea ministrului justiției, Stelian Ion, pe care Florin Cîțu l-a acuzat de șantaj prin lipsa avizării Programului de investiții Anghel Saligny, decizie care a dus la solicitarea USR-PLUS de schimbare a premierului. Analiștii politici sunt însă împărțiți privind motivele care au dus la ruptura dintre premier și USR-PLUS și la actualul scandal.



